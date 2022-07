Na região do Madeira, Omar conversa com a população e apresenta ações pelos municípios

Parlamentar também se reuniu com vereadores e prefeitos para ouvir as principais demandas dos representantes do povo

O senador Omar Aziz (PSD-AM) realizou uma viagem a municípios da Calha do Rio Madeira para prestar contas de sua atuação parlamentar, responsável por destinar mais de R$ 40 milhões a Borba, Manicoré, Nova Olinda do Norte, Novo Aripuanã, Humaitá e Apuí. Os recursos, provenientes de emendas aprovadas por Omar, foram aplicados em benfeitorias que vão desde a aquisição de equipamentos hospitalares, até a recuperação da malha viária e assistência social dessas localidades.

Distante 390 quilômetros da capital, Manicoré foi uma das beneficiadas pelas emendas, com recursos que serão utilizados para recuperar 20 das principais ruas da cidade. O apoio das emendas parlamentares é crucial para municípios como Manicoré, assim como todos do interior do Amazonas, já que a maioria depende quase que integralmente de repasses federais e estaduais para manter as contas em dia.

“Tenho uma história antiga com Manicoré e todos os municípios que recebem nossa comitiva de prestação de contas para a população na Calha do Madeira. Tive uma relação boa com todos os prefeitos que passaram por essas cidades, eles me apoiando ou não, pois meu compromisso sempre foi com a população. Eu governei me colocando no lugar das pessoas, pois é difícil governar de cima para baixo”, destaca Omar.

Um dos principais municípios produtores de gado do Amazonas, Apuí recebeu Omar Aziz na casa do povo, em uma reunião com vereadores locais na Câmara Municipal. O presidente da Câmara, Jonas Castro, destacou a importância da reunião para debater sobre as necessidades de benfeitorias para a cidade de Apuí.

O prefeito de Apuí, Marcos Antônio Lise, aproveitou a oportunidade para agradecer ao senador Omar por destinar mais de R$ 4,5 milhões em emendas parlamentares. Metade desse montante foi injetado no PAB, programa que financia os gastos com saúde de alta e baixa complexidade. “Temos que olhar por quem ajuda Apuí e a população precisa ver quem se importa com a cidade de fato. Temos que olhar aqueles que têm compromisso e esses parlamentares têm um compromisso forte com Apuí”, salientou Lise. Também participaram da reunião os deputados federais Átila Lins e Marcelo Ramos.

Na ocasiâo, uma das demandas apresentadas pelo prefeito foi o apoio para a aquisição de uma patrulha mecanizada para o município, que beneficiaria principalmente os produtores agropecuários que precisam escoar sua produção leiteira e de corte em regiões de difícil acesso de Apuí.

Retomada de obras do Ifam Humaitá

Paralisada desde 2014, as obras da sede do Instituto Federal do Amazonas (Ifam) devem ser retomadas em breve, com apoio de recursos das emendas da bancada do Amazonas, em uma ação conjunta de senadores e deputados federais, que estiveram no município para compartilhar a novidade a um ginásio lotado com mais de mil humaitaenses.

O Ifam sofreu com o corte de mais de 80% no seu orçamento de 2020 para 2021, resultando em um corte superior a R$ 20 milhões nas verbas destinadas a investimentos na capital e no interior. A redução também afetou diretamente o andamento de obras em importantes polos educacionais, como no caso dos campi de Tefé, Humaitá e Eirunepé.

Com início na última sexta-feira, 08/07, a visita aos municípios da Calha do Madeira incluiu ainda uma parada em Novo Aripuanã e se encerrou no sábado, pela cidade de Borba, onde Omar apoiou a estruturação dos Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS E CRAS).

