Na reestreia de Renato Gaúcho, Grêmio vira sobre o Vasco e cola no Bahia

O Grêmio venceu o Vasco por 2 a 1, neste domingo (11) no retorno de Renato Gaúcho, na Arena do Grêmio, pela 29ª rodada da Série B. Os visitantes até abriram o placar no começo, com Léo Matos, mas Bitello e Thaciano garantiram a vitória dos donos da casa.

Com o resultado, a equipe chega aos 50 pontos e cola no Bahia, que tem um a mais e ocupa a vice-liderança da competição. O Vasco se mantém no quarto lugar, com 45, mas vê o Londrina em seu encalço. Jorginho também fez sua estreia no comando do cruz-maltino neste domingo.

Os dois times jogam na próxima sexta-feira (16). O Vasco enfrenta o Náutico às 19h, em casa, enquanto o Grêmio viaja para enfrentar o Novorizontino às 21h30.

VASCO ABRE O PLACAR NO COMECINHO

O Vasco entrou em campo mais ligado. Aos três minutos, Edimar cruzou a bola pela esquerda e, na tentativa de tirá-la, sobrou para Léo Matos. De primeira, ele emendou um bonito chute e abriu o placar para os visitantes.

GRÊMIO RESPONDE, EMPATA E VIRA O JOGO

O Grêmio não se acanhou. Empurrado pela torcida, o time foi em busca do gol de empate e contou com a sorte para que ele acontecesse. Aos nove, Edilson cruzou na grande área e a zaga vascaína afastou. Bitello ficou com a sobra e chutou fraco, mas um desvio em Quintero no meio do caminho traiu o goleiro Thiago Rodrigues e a bola entrou devagarzinho no gol.

A pressão do Grêmio continuou, especialmente em subidas rápidas ao ataque. Em contra-ataque, aos 19, Biel subiu em velocidade e rolou a bola para Thaciano, que entrou na grande área sozinho. Ele bateu cruzado, com categoria, e Thiago Rodrigues não conseguiu alcançar.

TIMES CRIAM CHANCES

Além da virada, o Grêmio ainda matou uma bomba no travessão aos 21, com Bitello. Thaciano, no minuto seguinte, tirou tinta da trave.Já Nenê, aos 47, cobrou uma falta com muita precisão. O goleiro Brenno sequer se mexeu, mas a bola resolveu tocar a trave e ir para fora, levando o meio-campista à frustração.

SEGUNDO TEMPO É MORNO

Na segunda etapa, os lances começaram mais truncados e com pouca sequência. Além disso, houve um alto número de faltas e de cartões amarelos.O Vasco passou a pressionar mais, enquanto o Grêmio defendia para manter o resultado. Aos 27, Nenê cobrou escanteio na cabeça de Andrey Santos, mas Brenno conseguiu espalmar para escanteio.

*Com Folhapress