Músico de Lana Del Rey é assaltado no Brasil e posta “F*da-se esse país”

Will Whitney, músico da equipe da cantora Lana Del Rey, detonou o Brasil nas redes sociais após ser assaltado no Rio de Janeiro. A postagem acabou viralizando e teve uma repercussão muito negativa entre os brasileiros. Poucas horas depois, ele usou as redes sociais para se retratar sobre seus comentários.

“Acabei de ter o meu iPhone roubado na minha mão por um pedaço de merd* numa moto. F*** este país inteiro. Eles não merecem música ao vivo. Mal posso esperar para ir para casa”, escreveu ele inicialmente. No post, ele também acrescentou hashtags que diziam: F***-se o Brasil, buraco de m**** total, lixo de seres humanos”.

A equipe da cantora está no País porque Lana Del Rey se apresentou no festival MITA, no Rio de Janeiro, no último sábado, 27, e também fará show em São Paulo. A publicação de Will repercutiu muito negativamente entre os fãs brasileiros da artista e ele chegou a desativar temporariamente sua conta no Instagram.

Horas depois, o músicou reativou o perfil, já com a publicação excluída, e fez uma nova postagem se desculpando com o público. “Eu gostaria de pedir desculpas pelo meu post sobre ser assaltado no Rio. A experiência realmente me abalou e escrevi um post no auge das minhas emoções”, iniciou ele.

“Eu sei que poderia ter acontecido em qualquer lugar e generalizar sobre qualquer pessoa ou lugar geralmente é injusto para a maioria. Eu deveria saber melhor. Já estive no Brasil muitas vezes com vários artistas diferentes e sempre me diverti muito. As pessoas sempre foram gentis comigo. O show no Rio foi incrível e os fãs são os mais apaixonados (e barulhentos) do mundo e ninguém merece música ao vivo mais do que o Brasil”, acrescentou.

Por fim, ele reforçou mais uma vez o pedido de desculpas aos brasileiros. “A foto é dos ensaios da turnê que foi cancelada por causa do covid em fevereiro de 2020. Serve para lembrar o quão incrível é estar de volta em turnê depois de tanto tempo longe e que o Brasil era aabsolutamente o lugar certo para o primeiro show da Lana em mais de 3 anos! Minhas sinceras desculpas a qualquer ofendido e ansioso por outro grande show em São Paulo!”, finalizou.

*Com informações de Terra