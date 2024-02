Funkeira volta desfilar na escola do Rio e aprova a ex-Gaviões Tati Minerato como rainha de bateria

De volta a Unidos do Porto da Pedra, Valesca Popozuda revive os dias de glória como rainha de bateria da escola de samba. Agora, musa da agremiação, a funkeira destaca a ligação com a comunidade. “É uma emoção que não cabe no peito” expressa Valesca, que ainda cita a ligação com o entorno da escola de samba.

“Estou muito emocionada em poder voltar para a Porto da Pedra, e principalmente por ter essa sensação coletiva como se o tempo não tivesse passado, sabe? Me sinto muito acolhida por essa comunidade”, diz.

Valesca já brilhou na escola de samba como rainha de bateria nos anos de 2009 e 2010. A chegada da ex-Gaviões Tati Minerato como a nova rainha de bateria foi recebida com entusiasmo pela cantora, que critica a tendência de criar rivalidades entre mulheres no samba.

“A Tati é uma ótima rainha. O povo adora criar intrigas entre mulheres no samba, falar que uma quer o lugar da outra, e infelizmente, tinha gente que caía nessa pilha. Graças a Deus os tempos são outros e estamos mais ‘safas’. Tem espaço para rainhas, musas, passistas e todo tipo de talento e beleza feminina. A Porto é muito agraciada nesse sentido”, explica.

Com a presença cada vez maior de musas que ultrapassaram os 40 anos no carnaval, como Viviane Araújo, Sabrina Sato e Paolla Oliveira, Valesca destaca a quebra de estereótipos relacionados a idade e a beleza. “Estamos em uma geração onde eu acho que mais e mais mulheres não aceitam envelhecer como uma perda da sensualidade, liberdade e autoconfiança. Não é uma luta contra o tempo, mas uma luta contra o etarismo mesmo. Eu, Viviane, Sabrina, Paolla e tantas outras estamos gostosas demais. Mais gostosas e bem resolvidas do que com 20 anos”, afirma.

O lançamento do seu novo single na quadra da escola foi um momento de pura alegria e descontração, com Valesca envolvendo as passistas em uma performance eletrizante. Por fim, Valesca defende a atemporalidade da música e do carnaval como uma plataforma para expressar liberdade e alegria, independente das tendências musicais do momento. “Acho que todo carnaval é o carnaval ideal para tacar o c* no chão. A primeira versão dela é de 2013, então você vê que a letra atravessa o tempo”, finaliza

Com informações do Terra