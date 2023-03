Mulheres são maioria no sistema de planejamento urbano da prefeitura

Hoje, 8 de março, quando se comemora o Dia Internacional da Mulher, a celebração é mais vibrante no Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), da Prefeitura de Manaus, onde elas são maioria, representando mais de 56% de todos os servidores, sendo 155 colaboradoras distribuídas em 38 setores da autarquia.

Na autarquia, elas ocupam ainda 46,8% das chefias, com 15 mulheres à frente do comando, de um total de 32 gerências e diretorias. Em alguns setores elas passam de 60%, 70% e até 80%, como na Divisão de Aprovação de Projetos (Diap), Gerência de Planejamento, Orçamento e Finanças, Procuradoria Jurídica, Gabinete da Presidência e atendimento.

Para o diretor-presidente do Implurb, Carlos Valente, é uma honra comandar o órgão com um quadro de maioria feminina, todas com a mesma importância na engrenagem do sistema de licenciamento urbano.

“É muito gratificante trabalhar com pessoas comprometidas e mulheres. Chegam radiantes, espargindo sorrisos, distribuindo gentilezas, mas, acima de tudo, fazendo seu trabalho com extrema competência. O prefeito David Almeida sempre recebe nossa mensagem com parâmetros e números e parabeniza todas as servidoras”, comentou Valente.

Para a chefe de gabinete e economista Hellen Sena, o trabalho exige firmeza combinado com delicadeza. No gabinete da presidência são dez mulheres em várias funções. “A mulher hoje não representa mais o sexo frágil, porque cada uma delas é uma força, capaz de modificar todo um sistema, com vigor e potência. Ela pode estar e ocupar qualquer lugar que quiser, sem fugir da sua essência”, disse.

Cercado por mulheres, com exceção de dois estagiários, o chefe da Procuradoria Jurídica do Implurb, Saulo Frota, comenta a experiência única e positiva de ter a oportunidade de aprender muito com colegas e apreciar suas habilidades e perspectivas.

“Uma das principais vantagens é a diversidade de opiniões e ideias que surgem das discussões em equipe. É incrível ver como cada pessoa pode trazer sua própria perspectiva para a mesa e, juntos, formamos uma equipe forte e unida. Além disso, trabalhar em um ambiente com muitas mulheres também significa que há uma forte ênfase na comunicação aberta e honesta. Minhas colegas são excelentes ouvintes e comunicadoras, o que torna a colaboração muito mais fácil e eficaz”, afirmou Frota.

Para ele, outra grande vantagem é a sensação de apoio e comunidade que é criada. “Mesmo sendo um dos poucos homens no setor, sinto que valorizam minha presença e me tratam como um igual. Isso cria um ambiente de trabalho muito positivo e inclusivo. A diversidade de pensamentos, a comunicação assertiva e a sensação de cooperação tornam este ambiente de trabalho extraordinário”, finalizou.

Há 23 anos nos quadros do instituto, a arquiteta, urbanista e diretora de Operações (Diop), Jeane Mota, diz ser um privilégio ter mais de 50% das mulheres em todos os setores técnicos e administrativos da autarquia.

“A maioria delas divide sua vida profissional com a familiar, tendo inúmeras decisões e tarefas a cumprir no seu cotidiano, que de forma brilhante conseguem vencer o dia e seus objetivos. O papel das mulheres servidoras do Implurb, cresceu, bem como suas responsabilidades em manusear diversos sistemas, assim como os serviços de fiscalização em campo, sempre em benefício da população manauara”, afirmou Jeane, que entrou no órgão como estagiária em 2000.

O diretor-presidente reafirma o entendimento de que o dia 8 de março é um marco, mas que as mulheres devem ser celebradas, respeitadas e reverenciadas todos os dias. “As mulheres estão nos esteios da vida, do mundo, desde o nascimento. As nossas mães, irmãs, nossas filhas, esposas. A jornada terrena começa e termina com a presença das mulheres. Neste dia, conclamo todos a reverenciar e parabenizar as mulheres e estender este ato a todos os dias do ano”, concluiu Valente.

Urbanismo

Criado há quase 20 anos, substituindo a antiga Empresa Municipal de Urbanização (Urbam), o Implurb é uma autarquia de caráter técnico, responsável pela definição das diretrizes do crescimento da cidade, sua ordenação e ocupação do solo, do uso dos espaços públicos e do controle da legislação em vigor, como o Plano Diretor de Manaus.