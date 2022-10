Mudanças climáticas: Terra entrou em ‘código vermelho’, aponta estudo

Uma coalizção internacional de cientistas divulgou um relatório alertando que a Terra entrou no “código vermelho” por conta das mudanças climáticas , colocaram o planeta em emergência.

O documento intitulado “Alerta dos cientistas mundiais de uma emergência climática 2022” foi publicado na quarta-feira (26) na BioScience, revista científica da Universidad de Oxford, no Reino Unido .

Os autores do texto observaram que 16 dos 35 sinais vitais do planeta observados para medir as mudanças climáticas atingiram níveis extremos no que diz respeito à influência do clima na vida dos seres vivos.

Os maiores alertas dos pesquisadores são em relação às ondas extremas de calor , ao aumento da perda da cobertura global de árvores devido a incêndios e a uma maior prevalência do vírus da dengue transmitido por mosquitos.

Outro ponto levantado pelos cientistas é o de que os níveis de CO2 (dióxido de carbono) chegaram a 418 ppm (parte por milhão) em março deste ano, a maior quantidade mensal já registrada no mundo.

“Estamos agora no “código vermelho” no planeta Terra . A humanidade enfrenta inequivocamente uma emergência climática. A escala do sofrimento humano incalculável, já imenso, está crescendo rapidamente com o número crescente de desastres relacionados ao clima”, afirmam os autores da análise.

A pesquisa também lista alguns eventos climáticos extremos que foram registrados no planeta em 2022, como ondas de calor que mataram pessoas na Índia e na Europa Ocidental , inundações que causaram a morte de mais de mil pessoas no Paquistão e a recente passagem do furacão Ian pelos EUA.

“Como podemos ver pelos surtos anuais de desastres climáticos, estamos agora no meio de uma grande crise climática, com muito pior por vir se continuarmos fazendo as coisas do jeito que temos feito”, disse Christopher Wolf, co-autor do estudo e pesquisador do Departamento de Ecossistemas e Sociedade Florestal da Universidade de Oregon, nos EUA.

A primeira versão do relatório foi divulgada em 1992 e, desde então, mais de 1.700 cientistas já contribuíram para as análises relacionadas às mudanças climáticas.

“Desde o aviso inicial, houve um aumento de aproximadamente 40% nas emissões globais de gases de efeito estufa”, dizem os estudiosos. “As políticas atuais estão levando o planeta a um aquecimento de cerca de 3 graus Celsius até 2100, um nível de temperatura que a Terra não experimentou nos últimos 3 milhões de anos”, completam.