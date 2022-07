Morre médico Rogério Ozores presidente do MAG Garantido e um dos fundadores da Samel

Médico Ortopedia Reumatologia, Rogério Ozores foi ao lado do médico Luiz Fernando Nicolau, fundador do Grupo Samel, um dos responsáveis pela consolidação do grupo, desde década de 70.

Faleceu na madrugada desta segunda-feira, dia 4 de julho de 2022, o médico Theodoro Rogério Pazini Ozores, o Theodoro para sua família paulista, o Dr. Rogério, para os amazonenses.

Coronel Rogério Ozores como era chamado também estava presidente do Movimento Amigos do Garantido MAG.

Em nota o MAG Manaus confirmou a triste informação em suas redes sociais.

“É com profundo pesar e com o coração despedaçado que o Movimento Amigos do Garantido-MAG informa o falecimento do seu presidente, Rogério Ozores. Rogério foi um dos fundadores do MAG e um apaixonado torcedor do Boi da Baixa do São José. Desejamos força para a família e amigos do nosso Coronel”, registrou a página do MAG.

“Amou mais do que podia dizer. Cuidou, como vocação, de todos que o cercaram. Ensinou a cuidar, a não ter medida. Viveu em plenitude. Siga em paz, meu amado irmão do coração. Cuidaremos uns dos outros”, comentou a internauta Wilma Costa.

Festival de Parintins 2022

Mesmo em tratamento de saúde, doutor Rogério, decidiu prestigiar o festival de Parintins e o Boi Garantido em 2022. Assistiu uma das noites. Estava na cadeira de rodas. Mas com entusiasmo pelo retorno do Festival, que não foi realizado em 2020 e 2021, em decorrência da pandemia da Covid-19.

Com informações do Portal Parintins Amazonas (Texto: Hudson Lima)