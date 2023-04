Moradores da Matinha comemoram limpeza da Orla viabilizada graças a Jander Lobato

O vereador inspecionou a orla, no mês de março, e fez requerimento para a Prefeitura de Manaus para que o local recebesse o serviço

A orla da Matinha, no bairro Presidente Vargas, zona sul de Manaus, está com novo visual e mais adequada para a prática de atividades físicas e de convivência, desde que recebeu o serviço de limpeza pública viabilizado pelo vereador Jander Lobato (PP). Quem comenta sobre esses benefícios são os moradores da área, que é conhecida pelas atividades sociais e culturais em Manaus.

O autônomo Silas Laranjeiras mora há 40 anos no bairro, e afirma que há 10 meses o local não recebia a limpeza pública, e isso estava comprometendo o lazer e as atividades culturais do local.

“Agradeço imensamente porque já faz quase um ano que a Orla não recebia uma limpeza. É um local de muita atividade cultural e social, e era importante ter esse apoio. Agradeço imensamente ao vereador Jander Lobato, ao prefeito David Almeida, e toda equipe por esse grande trabalho realizado aqui”.

Ao lado do seu filho, Adriano Mota que, também, é um dos moradores antigos do bairro, destacou a importância do serviço para as famílias. “Aqui tava só mato, mas agora a gente pode caminhar bem melhor com nossas famílias e fazer várias atividades”.

O vereador Jander Lobato inspecionou a Orla, no mês de março, e fez requerimento para a Prefeitura de Manaus para que o local recebesse o serviço pela Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semulsp).

“Esse é um espaço que foi revitalizado, mas que precisa de atenção para que possa se conservar todo esse trabalho que transformou a vida de muitas famílias com a urbanização. Agora há mais segurança e um ambiente mais agradável para todos. Nosso trabalho é lutar pela dignidade das famílias”, afirmou Jander Lobato.

Com informações da assessoria