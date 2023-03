Ministro Paulo Pimenta, de Comunicação, tenta desqualificar jornalista na CNN

Paulo Pimenta, da Secom, foi questionado pela apresentadora Raquel Landim sobre declaração do presidente

O ministro Paulo Pimenta, da Secom (Secretaria de Comunicação da Presidência), tentou desqualificar a apresentadora da CNN Brasil Raquel Landim durante uma participação em um dos programas da emissora.

Pimenta perguntou sobre as qualificações de Landim após ser questionado por ela sobre a fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que sugeriu, sem provas, ser uma “armação” de Sergio Moro (União Brasil-PR) o plano da facção criminosa PCC contra autoridades.

“Você é jornalista?”, perguntou o ministro. A apresentadora rebateu e respondeu que sim, “formada pela Universidade de São Paulo”.

“Sou jornalista, sim. Meu papel é fazer as perguntas; o da autoridade pública deveria ser trazer os esclarecimentos”, escreveu Landim em rede social.

Raquel Landim havia questionado Pimenta se fazia sentido falar em armação diante de uma operação que envolveu policiais federais, promotores e diversos outros profissionais que atuaram na investigação do caso.

“Eu não vou falar porque acho que é mais uma armação do Moro. Quero ser cauteloso, vou descobrir o que aconteceu. É visível que é uma armação do Moro”, disse Lula na quinta-feira (23), mesmo após integrantes do próprio governo petista terem exaltado a operação do dia anterior feita pela PF, que é ligada ao Ministério da Justiça.

Na quarta (22), a equipe do próprio presidente havia publicado no canal oficial do petista no Telegram uma imagem com os dizeres: “PF de Lula salva a vida de Moro. Sem rancores e farpas”.

Após a declaração de Lula, Moro reagiu: “O senhor não tem decência?”. Também na quinta, em entrevista à CNN Brasil, ele disse ainda que, “se acontecer alguma coisa com a minha família, a responsabilidade está nas costas deste presidente da República”.

Nas redes sociais, internautas tem repercutido a tentativa de Paulo Pimenta de desqualificar Raquel Landim como um ato de machismo.

“Por falar em patrulha lulista, eles já condenaram a fala misógina do Paulo Pimenta ontem?”, diz um tuíte. “Machismo do bem e mansplaining do bem pode, né? Por isso nunca vou conseguir levar o lulopetismo a sério”, afirma outro.

Já o deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR) disse que Paulo Pimenta não consegue justificar a fake news de grave consequências de Lula do mesmo modo que não consegue justificar a corrupção do PT.

Com informações da Folha de S.Paulo