Ministro Nunes Marques tem nova complicação em bariátrica e é atendido em hospital

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Kassio Nunes Marques passou por atendimento ambulatorial em um hospital na Asa Sul, em Brasília, após complicação de uma cirurgia bariátrica revisional.

O atendimento foi necessário em razão de uma complicação de cirurgia bariátrica revisional (fístula intestinal; quando ocorre um “vazamento” do conteúdo do intestino para dentro da cavidade abdominal) realizada em Kassio em um hospital de São Paulo, em 16 de fevereiro.

Nunes Marques tem “boa evolução, sem sinais de infecção e previsão de retirada do dreno para os próximos dias”, segundo nota do Hospital DF Star, divulgada hoje (7).

A cirurgia bariátrica revisional é uma revisão ou um “ajuste” do procedimento bariátrico anterior.

O ministro passou por uma cirurgia bariátrica em 2012.

A nota do Hospital DF Star é assinada, entre outros, pela médica cardiologista Ludhmila Hajjar, chefe da equipe do hospital. Em 2021, ela foi cotada para assumir a chefia do Ministério da Saúde na gestão de Jair Bolsonaro (PL).

STF diz que Nunes Marques passa por consultas

A Corte explicou que o ministro vai diariamente ao hospital em razão do dreno e que duas vezes na semana realiza exames.

O tratamento ambulatorial do ministro é em consultório médico. O STF esclareceu que Nunes Marques não está internado, tanto é que “tem ido presencialmente às sessões nas últimas semanas”.

O hospital reforçou, em nota, que o ministro não está internado e afirmou que ele está em “excelentes condições de saúde”.

