Ministro mais famoso do STF: 410 mil posts citaram Alexandre de Moraes em 2022

Alexandre de Moraes foi o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) mais mencionado em postagens em 2022. Ele apareceu em 410,5 mil postagens. O número é 51,7% superior à soma dos outros dez ministros, que totalizaram 270,6 mil menções no mesmo período. Os dados foram contabilizados pelo software da Vox Radar, empresa que analisa redes sociais.

Entre 1º de janeiro e 27 de dezembro deste ano, o STF foi mencionado em 5,3 milhões de postagens, realizados por cerca de 700 mil usuários no Twitter, Facebook e Instagram, totalizando 151,6 milhões de interações. O levantamento também mostra que “Bolsonaro” foi a palavra mais associada ao Supremo nas redes.

Moraes foi citado nas redes ao longo do ano inteiro, mas ganhou maior destaque em novembro, logo depois das eleições, especialmente no ápice dos protestos de bolsonaristas nas estradas, contra o resultado das urnas. Além de ministro do STF, Moraes é presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

O levantamento, encomendado pela empresa de comunicação O Pauteiro, também mostra Luís Roberto Barroso como o segundo mais citado nas redes, presente em 62 mil postagens. Em seguida vem Edson Fachin, com 40,4 mil; Luiz Fux, com 36,3 mil; Gilmar Mendes, com 35,9 mil; André Mendonça, com 35,6 mil; e Nunes Marques, com 32,6 mil.

A presidente do tribunal, Rosa Weber foi mencionada em cerca de 20 mil postagens. Os menos citados são Cármen Lúcia, com 14,4 mil; Ricardo Lewandowski, com 13,6 mil; e Dias Toffoli, com 12,7 mil.

A tensão entre o STF e o presidente Jair Bolsonaro esteve nas redes ao longo do ano. Em 447,5 publicações, o termo “Bolsonaro” esteve ligado à Corte. Os outros termos mais citados em postagens sobre o Supremo foram “Brasil”, com 414,9 mil postagens; “ministros”, com 408,6 mil; “Lula”, com 390,2 mil, e “TSE”, com 330,5 mil.

Ainda de acordo com o levantamento, o dia com mais menções ao STF nas redes em 2022 foi 21 de abril, data na qual Bolsonaro concedeu perdão ao então deputado Daniel Silveira, que havia sido condenado pelo Supremo no dia anterior, por participação em atos antidemocráticos.

Outro aliado de Bolsonaro, o ex-deputado Roberto Jefferson, provocou 48,5 mil menções à Corte nas redes sociais em 23 de outubro, quando recebeu a tiros policiais federais que foram tentavam cumprir determinação de prisão expedida por Moraes.

Já o segundo maior pico de citações ao Supremo, com 74,7 mil postagens, foi registrado em 1º de novembro, quando Moraes determinou a liberação das rodovias bloqueadas por manifestantes bolsonaristas. Em 19 de dezembro, o tribunal atingiu o terceiro dia do ano com mais menções, 48,9 mil. Foi quando o plenário derrubou o orçamento secreto.

Com informações do Uol