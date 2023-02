Ministro garante a Saullo Viana, internet mais veloz no Amazonas ainda nesse semestre

Ministro das Comunicações, em reunião com deputado, anunciou inauguração de trecho do Programa Norte Conectado

Após reunião com o ministro das Comunicações, Juscelino Filho – do seu partido, o deputado federal eleito, Saullo Vianna (UB-AM), anunciou que, nos próximos 100 dias, o governo federal entregará a Infovia 01 do Programa Norte Conectado. A inauguração deverá contar com a presença do presidente Luís Inácio Lula da Silva no Amazonas.

“Mais conectividade significa mais oportunidades de geração de renda aos municípios, mais produtividade e redução das desigualdades sociais, tornando nosso estado mais competitivo. Isso além de trazer reflexos nos serviços de saúde e educação, que se beneficiarão com internet de qualidade”, diz o deputado federal eleito, Saullo Vianna.

O programa busca expandir a infraestrutura de comunicações e fortalecer políticas públicas nos estados da região. Ao todo, serão lançadas no leito de rios 8 infovias com 12 mil quilômetros de extensão, conectando 59 municípios do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima, segundo o ministro Juscelino Filho.

“O Norte Conectado é um dos projetos mais importantes que estamos desenvolvendo de inclusão digital. Em 100 dias vamos entregar o trecho 01, inaugurado pelo governo do presidente Lula. São cabos que vão levar fibra ótica de Santarém até Manaus”, afirmou o ministro, ao se dirigir ao parlamentar amazonense.

Norte Conectado

As redes de infraestrutura de alta velocidade colaboram para a melhoria do acesso aos serviços de telecomunicações na região e viabilizam redes metropolitanas que levam internet a instituições de ensino e pesquisa, hospitais, Unidades Básicas de Saúde e unidades do Poder Judiciário. Com a conclusão das infovias, mais de 10 milhões de brasileiros deverão ser beneficiados.

