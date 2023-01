Mick Jagger se rende ao TikTok e publica vídeo com sua primeira ‘dancinha’

Mick Jagger, icônico vocalista dos Rolling Stones, publicou seu primeiro vídeo de “dancinha” no TikTok.

O vocalista usou a faixa “Sympathy for the Devil” para celebrar que a banda agora está presente na plataforma.

Olá TikTok, nos juntamos ao seu mundo”, diz o vocalista. “Você pode acompanhar @therollingstones e @jagger. Estamos animados para ver o que você irá criar com as nossas músicas! Use #TheRollingStones !”

O perfil dos Rolling Stones na plataforma permite que o catálogo de músicas da banda seja disponibilizado para os usuários do TikTok. O grupo criou uma playlist especial com 44 músicas, incluindo os sucessos “Start Me Up”, “It’s Only Rock ‘N Roll (But I Like It)”, “Miss You”, “Angie” e muito mais.

Para achar a conta do grupo na rede social, basta pesquisar por @TheRollingStones. Já a conta de Mick Jagger é @jagger e, assim como Keith Richards, fãs poderão ver conteúdos exclusivos, como bastidores de shows ao vivo e gravações em estúdio.

Com informações da Rolling Stone Brasil