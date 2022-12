Metazônia acontece hoje com atividades de tecnologia e inovação em canal do Youtube

Conectar pessoas e debater sobre inteligência artificial, o movimento de transformação digital, o potencial dos dados para as tomadas de decisões no dia a dia e o conceito do Metaverso são os principais objetivos do Metazônia, evento que acontecerá nesta quarta-feira, dia 7 de dezembro, com várias atividades a partir das 9h e transmissão ao vivo pelo canal: www.youtube.com/@metazonia.

O “Metazônia – Conectando Manaus com o Mundo” será realizado pelo Instituto Centro de Tecnologia de Software (ICTS) e GETTER Amplified Industry, uma startup de inteligência artificial. Também tem apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho Empreendedorismo e Inovação (Semtepi).

Essa será a segunda edição do Metazônia, que ocorrerá no Casarão da Inovação Cassina, localizado no Centro, e começará com um café da manhã para integração dos participantes, das 9h às 10h. O evento presencial é apenas para convidados, porém não precisa de inscrição e é gratuito para acompanhar as transmissões digitais pelo canal do Metazônia, no YouTube. Das 10h às 12h, acontecerá o workshop sobre o Marco Legal das Startups, que terá a participação do analista de sistema e mestre em Ciência da Computação, Breno Alencar, além do advogado especialista em Direito Digital, Aldo Evangelista.

Das 14h às 17h, acontece o “Campeonato FreeFire”, realizado em parceria com a Federação Amazonense de E-sports (FAESP). Além do campeonato, terá interações de jogos retrôs, como Street Fighter, Top Gear e Atari, entre outros.

Já as palestras do Metazônia serão realizadas, das 17h às 19h, com quatro especialistas. São eles: Carlos Oshiro, que é CEO da Targo Consultoria, criador da Escola de Atendimento, coaching de empresários e apresentador de TV; Hugo Vogel, que é CEO do Sistema Escudo, considerada a primeira universidade corporativa do Brasil; Deivid Alexandre, que é consultor do design de jornada de aprendizado, método que incentiva profissionais de T&D a potencializarem seus resultados; e Sandro Breval, que tem pós-doutorado em Indústria 4.0 e mais de 25 anos de experiência no segmento industrial.

“Todas as palestras e atividades do evento serão transmitidas ao vivo e gratuitamente pelo canal do Metazônia. É uma oportunidade única para ampliar o conhecimento sobre tecnologia, Metaverso, inovação e outros assuntos do nosso futuro tecnológico, que está cada vez mais próximo. Então, se inscreva em nosso canal e acompanhe esse evento incrível”, comentou um dos organizadores do evento e sócio da GETTER, Rufo Paganini.

Com informações da assessoria