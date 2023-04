Messi está na Catalunha com agentes para negociar com o Barcelona, afirma jornalista

Argentino está em fim de contrato com o PSG e deseja retornar ao Barça

O jornalista espanhol Gerard Romero afirmou, em live na rede de vídeo Twitch, que Lionel Messi está na Catalunha com a família e os agentes para dar sequência às negociações com o Barcelona. O astro se encontra em fim de contrato com o PSG e deve deixar a França ao fim de junho, com grande possibilidade de retorno ao Barça.

O jornalista não deu mais informações sobre a ida do craque, mas disse que os próximos dias na Catalunha serão agitados com a continuidade das negociações. Em sua chegada ao aeroporto, Messi foi visto com cerca de 15 bagagens, junto de seus filhos e esposa, além de seu conselheiro Pepe Costa e outros agentes que estão participando das conversas junto com Joan Laporta, presidente blaugrana.

O atual camisa 30 parisiense tem clima desgastado com a torcida, tendo sido vaiado em duas oportunidades após os jogos do PSG. Portanto, o provável destino de Messi é a volta ao Barcelona. O argentino também teve seu nome ligado ao futebol árabe, no qual o Al-Hilal demonstrou interesse em oferecer 400 milhões de euros (aproximadamente R$ 2 bilhões) por ano, mas a intenção do atual melhor do mundo ainda é permanecer no futebol europeu.

Com a camisa do Barça, Messi disputou 778 jogos, marcou 672 gols e deu 268 assistências, além de ter vencido 542 partidas das 778. Foram 35 troféus erguidos e uma grande história que pode estar perto de voltar a ser escrita nos próximos dias.

Com informações do Lance!