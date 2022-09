Meio ambiente é tema de exposição de obras de arte digitais no aeroporto de Manaus

No período de 19 a 23 de setembro, os passageiros do Manaus Airport podem conferir uma exposição de obras de arte digitais (NFTs) de todo o mundo, sobre clima e testar os conhecimentos sobre meio ambiente em um quiz disponibilizado em um totem no terminal. As atividades compõem a programação do Dia do Meio Ambiente da VINCI Airports, celebrado em todos os aeroportos da rede em 22 de setembro. O aeroporto é administrado pela Concessionária dos Aeroportos da Amazônia, membro da rede VINCI Airports.

As telas da exposição digital ficarão expostas nos terminais de Manaus, Porto Velho e Rio Branco, além de aeroportos administrados pela rede em todo o mundo. A ação é fruto de uma parceria com a Code Green, instituição sem fins lucrativos, e o United Nations Sustainable Development Group (UNSDG).

Instalado em um totem na área de check-in do terminal, o quiz apresenta perguntas sobre aspectos como reciclagem, poluição, coleta seletiva e fontes alternativas de energia. Os passageiros também aprenderão sobre o plano ambiental da VINCI Airports, suas ações e o compromisso de aeroportos neutros em carbono até 2030 na Europa e 2050 em todo o mundo.

Karen Strougo, diretora-Presidente da Concessionária dos Aeroportos da Amazônia, destaca: “Este é um tema prioritário na nossa rede e temos metas ambiciosas a serem cumpridas nesse sentido. Demos início a uma série de iniciativas com foco na sustentabilidade e novas ações serão implementadas em breve. Entendemos que a população tem papel fundamental nesse processo e queremos que os passageiros dos nossos aeroportos também sejam impactados pela necessidade de preservar o meio ambiente”.

Com informações da assessoria