McDia Feliz 2022 acontece neste sábado; saiba como participar desta mobilização pelo bem

Renda gerada com as vendas de sanduíches Big Mac será revertida para projetos de saúde e educação liderados pelo Instituto Ronald McDonald e Instituto Ayrton Senna

O McDia Feliz, uma das principais campanhas do país em arrecadação de fundos para causas infantojuvenis, acontece neste sábado (27), beneficiando o Instituto Ronald McDonald, que atua na promoção da saúde e bem-estar para crianças, adolescentes e seus familiares, contribuindo com o aumento das chances de cura do câncer infantojuvenil no Brasil, e o Instituto Ayrton Senna, que contribui para ampliar oportunidades para os jovens por meio da educação. Na data, toda a renda arrecadada com as vendas de sanduíches Big Mac nos restaurantes McDonald’s participantes do Brasil será revertida para as causas da saúde e da educação.

Para contribuir, basta o consumidor fazer seu pedido de Big Mac no Delivery ou nos restaurantes, pelo balcão ou Drive-Tudo, em 27 de agosto, dia da campanha. Já aqueles que adquiriram os tíquetes antecipados, físicos ou digitais, poderão fazer a troca pelo seu sanduíche presencialmente nesta data.

Em 2021, McDia Feliz arrecadou R$ 22.5 milhões, representando um crescimento de 13% em relação ao ano anterior. O valor arrecadado beneficiou 66 projetos de 56 instituições que atuam com oncologia pediátrica lideradas pelo Instituto Ronald McDonald em 19 estados brasileiros mais o Distrito Federal, além de projetos educacionais conduzidos pelo Instituto Ayrton Senna, que apoiou mais de 170 mil educadores e 2,3 milhões de estudantes. Desde sua primeira edição, em 1988, a campanha já arrecadou cerca de R$ 350 milhões.

Para conferir a lista dos restaurantes participantes, acesse: https://www.mcdonalds.com.br/mcdia-feliz.

Com informações da assessoria