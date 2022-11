Mbappé faz elogio velado a Neymar ao ‘alfinetar’ outro companheiro

O PSG foi surpreendido. Mesmo vencendo a Juventus, perdeu para o Benfica a primeira colocação do grupo H, o que o coloca frente a frente com os principais times no sorteio da próxima fase da Champions League.

Na partida, o clube francês não teve Neymar, suspenso. O espanhol Carlos Soler foi titular e teve a função de servir Mbappé e Messi, que dividiram o ataque. O meio-campista, porém, fez uma partida discreta e foi substituído. As dificuldade do espanhol, aliás, foram apontadas por Mbappé, que acabou fazendo um elogio velado ao craque e desafeto brasileiro.

“Soler não tem o hábito de jogar como titular. Ele não é Neymar. Eles não têm as mesmas características. Fizemos o que deu, montamos algumas jogadas interessantes e vencemos o jogo”, assegurou.

A perda do brasileiro teve grande relevância para Kylian Mbappé, já que Neymar está sendo um dos melhores da equipe na temporada.

O atacante francês também comentou sobre o “vacilo” de perder a primeira posição do grupo.

“Durante o jogo não sabíamos como estava o jogo do Benfica. No final, vários membros da comissão técnica tentaram nos avisar sobre o resultado da partida. Mas, não é grande coisa terminar em segundo no do grupo. Nos classificamos para as oitavas de final. Viemos para fazer o nosso trabalho, não foi suficiente. Vamos jogar para vencer nas oitavas de final”, concluiu o craque francês.

