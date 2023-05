Mayra Dias quer implementar Ronda Maria da Penha em municípios polo do interior

Os altos índices de violência contra a mulher no município de Parintins (distante a 369 quilômetros de Manaus) têm causado preocupação, com 250 casos registrados no primeiro trimestre deste ano, resultando em uma média de dois casos por dia. Segundo a delegacia especializada do município, foram registrados 82 casos em janeiro, 59 em fevereiro e 109 em março.

Com base nesses dados alarmantes, a deputada estadual Mayra Dias esteve no Comando de Policiamento Metropolitano Ronda Maria da Penha em busca de soluções para minimizar esse problema. A parlamentar está trabalhando para implantar a Ronda Maria da Penha em Parintins e em todos os municípios polo do interior do estado do Amazonas. O Ronda Maria da Penha atua como mecanismo de defesa no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher.

A major Tatiana Reis de Souza, comandante da Ronda Maria da Penha, e a primeira tenente Viviane Farias compartilharam detalhes das ações que garantem o cumprimento das medidas protetivas de urgência estabelecidas pela lei 11.340/06. Elas também anunciaram a capacitação de policiais militares para atuarem no projeto em Parintins, programada para o período de 19 a 23 de junho. “Essa capacitação permitirá que os policiais atuem efetivamente na Ronda Maria da Penha, com um estágio prático”, afirmou a oficial.

A militar agradeceu a parceria e a preocupação da legisladora em combater o crescente índice de violência doméstica no interior. Ela assegurou que além de Parintins a capacitação também atenderá policiais militares de Coari, Borba e Tefé.

A deputada Mayra Dias expressou sua gratidão pela receptividade dos policiais da Ronda Maria da Penha e ressaltou que é essencial unir todos os setores em prol do combate à violência contra a mulher, ampliando cada vez mais essa luta.