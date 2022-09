Mauro Campbell Marques é homenageado em sua última sessão no TSE

O ministro Mauro Campbell Marques se despediu nesta quinta-feira (1º) do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do cargo de corregedor-geral da Justiça Eleitoral. O ministro participou hoje da última sessão de julgamento no Tribunal, devido ao término do biênio que exerce na Corte.

Mauro Campbell Marques foi homenageado pelo presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, e pelos colegas de Plenário que destacaram o trabalho por ele executado como ministro titular e na função de corregedor-geral da Justiça Eleitoral ao longo dos últimos dois anos.

“O ministro Mauro Campbell Marques não é só um grande ministro, um grande magistrado, mas um grande amigo de muito tempo. Ambos fomos do Ministério Público, fomos secretários de Segurança. Então, durante esses mais de 20 anos, tivemos muitos contatos profissionais e uma amizade pessoal e familiar muito grande”, destacou o ministro Alexandre de Moraes.

O presidente do TSE afirmou que o ministro honrou a Corte, dignificou a função de juiz eleitoral, primeiro como ministro efetivo e depois como corregedor-geral eleitoral, auxiliando em toda a preparação para as Eleições 2022, no combate às notícias fraudulentas, à desinformação, ao discurso de ódio e à propaganda eleitoral negativa contra candidatos.

Ministério Público e advocacia

Em nome do Ministério Público, o vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gonet, ressaltou a dedicação do ministro Mauro Campbell Marques à causa da Justiça. “Vossa excelência sempre atuou com destemor, com dedicação pela causa da Justiça, da moralidade e da probidade, que marcam a sua carreira de homem público em valores que Vossa Excelência defendeu no passado, num passado honroso, até mesmo com o risco da própria vida”, disse Gonet.

Em nome dos advogados que atuam no TSE, Eugênio Aragão também elogiou a atuação do ministro que se despede do TSE. “Vossa excelência, aqui neste Tribunal, se revelou uma pessoa extremamente justa, imparcial, que realmente faz jus a este título honroso de magistrado. O senhor realmente foi um magistrado de peso aqui dentro”, disse Aragão.

Agradecimento

Na despedida, o ministro Mauro Campbell Marques assinalou a gratidão, o respeito e o reconhecimento que sente pelo qualificado corpo de servidoras e servidores do TSE. “Quero, enfim, agradecer, agradecer e agradecer. Foi extremamente dignificante para mim e para minha família. Trazemos para o nosso trabalho o que temos de melhor nos nossos lares. Foi isso o que fiz aqui também nesta Corte. Agora mais uma missão administrativa, além da jurisdicional no Superior Tribunal de Justiça, de dirigir a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Para mim, mais uma missão extraordinária, que é fazer com que este país tenha cada vez mais julgadores doutores e não doutores e julgadores. Agradeço a todos”, finalizou.

Perfil do ministro

O ministro Mauro Campbell Marques tomou posse como corregedor-geral eleitoral em 9 de novembro de 2021, no lugar do ministro Luis Felipe Salomão. O ministro é ministro titular do TSE desde 1º de setembro de 2020, dentro da representação do Superior Tribunal de Justiça (STJ) na Corte Eleitoral, sendo que antes ocupava o cargo de ministro substituto.

Natural de Manaus (AM), é graduado em Direito pelo Centro Universitário Metodista Bennett (Unibennett) em 1985, foi promotor e procurador de Justiça no estado e ocupou por três vezes o cargo de procurador-geral de Justiça. Ele integra o STJ desde junho de 2008.

Composição do TSE

O TSE é formado por, no mínimo, sete ministros. Três são oriundos do Supremo Tribunal Federal (STF), um dos quais é o presidente da Corte. Outros dois ministros são designados pelo STJ, e um deles é escolhido pelo TSE para atuar como corregedor-geral Eleitoral. Completam o Tribunal dois juristas da classe dos advogados, nomeados pelo presidente da República.

*Com assessoria