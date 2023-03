Matrículas para novos alunos no +Pelci iniciam na segunda-feira

Inicia na segunda-feira (13/03), o processo de matrícula para crianças e jovens que desejam ingressar no Programa Esporte e Lazer na Capital e Interior, o +Pelci. O programa socioesportivo do Governo do Amazonas, coordenado pela Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), pretende alcançar e incluir mais 5 mil alunos no esporte de base, as inscrições acontecem até o dia 17 de março.

“Empenhado em fazer com que o esporte seja fomentado desde a sua base, o governador Wilson Lima tem investido para que novos talentos possam ser descobertos e o alto rendimento conquistado. Nosso propósito é garantir suporte de qualidade a cada um desses talentos”, destacou o diretor-presidente da Faar, Jorge Oliveira.

As 5 mil vagas são distribuídas para os projetos que compõem o Programa +Pelci, como Escolinhas nos Bairros, +Futevôlei no Bairros e o Campeões da Vila. Somente para o projeto Campeões da Vila, que funciona na Vila Olímpica de Manaus, são ofertadas 1.200 vagas para novos alunos entre 8 a 17 anos, nas atividades de atletismo, basquete, futsal, ginástica artística e rítmica, handebol, judô, tênis de mesa, voleibol e xadrez.

Interessados em matricular suas crianças em uma das modalidades devem comparecer em um dos núcleos localizados em várias zonas da capital amazonense, no horário das 8h às 15h, de segunda a sexta-feira. Os responsáveis devem apresentar os documentos necessários: cópia do RG e CPF, declaração escolar, foto 3×4 e comprovante de residência.

O programa do governo abre vagas em seis polos no interior, localizados nos municípios de Tabatinga, São Gabriel da Cachoeira, Humaitá, Codajás, Envira e Fonte Boa.

Núcleos e modalidades

Futebol

Arena do Monte

Baixada Fluminense

Campo do Curió

Campo do Passarinho

Campo do Pallet

Campo do Teixeirão

Campo do Florestão

Campo do Prosamim Sto Agost.

CDC da Compensa

Campo do Buracão

Campo do Cophasa

Campo do Santos Dummont

Campo Bairro da Paz

Vôlei

Baixada Fluminense

Campo do Curió

Campo do Passarinho

Arena Amadeu Teixeira

CDC Alvorada

Ginásio Renné Monteiro

Vila Olímpica

Jiu-Jitsu

Arena do Monte

Campo do Curió

NGT Santa Etelvna

CDC Compensa

Ginásio Renné Monteiro

Arena Amadeu Teixeira

Futsal

Arena Amadeu Teixeira

Ginásio Renné Monteiro

Campo do Crespo

Vila Olímpica

Atletismo

Vila Olímpica

Basquete

Arena Amadeu Teixeira

Ginásio Renné Monteiro

Vila Olímpica

Handebol

Arena Amadeu Teixeira

Vila Olímpica

+Futevôlei

Vila Olímpica

Arena do Monte

Baixada Fluminense

Campo do Curió

Campo do Passarinho – Campo do Teixeirão

Campo do Florestão

Wrestling (luta-olímpica)

NGT Santa Etelvina

Ginástica, Xadrez, Tênis De Mesa e Judô

Vila Olímpica de Manaus

Polos no Interior