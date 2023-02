Marta muda o jogo e Seleção Brasileira vence o Japão na estreia da SheBelieves Cup

A Seleção Brasileira derrotou o Japão por 1 a 0 na estreia da SheBelieves Cup, hoje (16). Após ter as melhores oportunidades na primeira etapa, a equipe de Pia Sundhage precisou da entrada da Marta para mudar a cara do jogo. Na segunda etapa, a camisa 10 recebeu um passe pelo lado esquerdo e cruzou rasteiro para o gol de Debinha, que garantiu a vitória da Amarelinha.

No domingo, o Brasil encara o Canadá pela 2ª rodada da SheBelieves Cup em busca de mais uma vitória para brigar pelo troféu. No dia 22 de fevereiro, a equipe encerra sua participação no torneio contra os Estados Unidos visando a Copa do Mundo Feminina.

Mais oportunidades

Na primeira etapa, o Brasil teve as melhores chances da partida, mas não conseguiu converter as oportunidades. A grande oportunidade surgiu quando Bia Zaneratto recebeu passe em profundidade pelo lado esquerdo e bateu para defesa de Tanaka. Em outro lance, Geyse foi acionada na direita, limpou a marcação, mas bateu por cima da meta. O Japão assustou quando Risa recebeu um cruzamento na área, mas não conseguiu completar para o fundo das redes e a bola saiu lentamente ao lado da trave.

Ela faz a diferença

Na segunda etapa, o Brasil seguiu pressionando e criou grandes chances com Nycole e Kerolin, mas Tanaka parou a equipe de Pia Sundhage. Com dificuldade em armar oportunidades mais perigosas, a treinadora optou pela entrada de Marta, que fez a diferença. Aos 26 minutos, a camisa 10 foi acionada pela esquerda e cruzou rasteiro para Debinha completar para o fundo das redes e abrir o placar.

Pressão no fim

Nos minutos finais, o Japão se lançou ao araque em busca do empate, mas não conseguiu estufar as redes. Em uma bobeada de Yasmin, Maika roubou a bola da brasileira e cruzou para Kobayashi, que mandou por cima do gol da pequena área. Aos 36 minutos, Maika recebeu um passe pelo lado direito e soltou uma bomba que carimbou o travessão.

Com informações do Lance!