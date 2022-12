Marrocos e Croácia se enfrentam hoje na semifinal da Copa do Catar

A Copa do Mundo de 2022, no Catar, ainda não chegou ao fim para Croácia e Marrocos. Após as derrotas nas semifinais contra Argentina e França, respectivamente, as duas seleções agora têm a chance de garantir um lugar no pódio do Mundial. A partida no Estádio Internacional Khalifa vale a medalha de bronze do Mundial no Catar.

Para ambas as equipes, é uma chance de recompensar os torcedores com um prêmio de consolação. Ambas as torcidas devem estar orgulhosas da performance de suas equipes neste Mundial, independentemente do resultado desse jogo. Terminar a competição com uma medalha no currículo seria um reconhecimento a mais para os atletas.

Data e horário

Sábado, 17 de dezembro, 12h de Brasília

Onde assistir

TV Globo e TV Fifa (gratuitamente)

Local

Estádio Internacional Khalifa

Prováveis escalações

Croácia: Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol e Sosa; Brozovic, Kovacic e Modric; Vlasic, Kramaric e Perisic

Marrocos: Bounou; Hakimi, El Yamiq, Dari e Mazraoui; Amrabat, Ounahi e Amallah; Ziyech, En-Nesyri e Boufal

Histórico de confrontos

Ambas as equipes já se enfrentaram na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2022, no Catar. O jogo no Estádio Al-Bayt terminou com um empate em 0 a 0.

Principais números

A Croácia jogará pela segunda vez em sua história uma disputa de terceiro lugar da Copa do Mundo. Em 1998, os croatas venceram a Holanda por 2 a 1, levando assim a medalha de bronze do Mundial na França.