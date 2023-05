Mario Frias chama jornalista Guga Noblat de ‘anãozinho’ e tenta tomar o celular na Câmara

O deputado federal e ex-secretário especial de Cultura Mario Frias (PL-SP) agrediu na tarde de hoje (11), o jornalista Guga Noblat durante audiência na Comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados.

Segundo publicou Noblat em seu perfil oficial do Twitter, o parlamentar o chamou de “anão”, um termo capacitista e, ao ser gravado, arrancou bruscamente o celular de sua mão. “Não sabia que tu era um anãozinho”, diz o deputado, enquanto leva a mão ao celular de Noblat, que está filmando.

A cena foi registrada no celular do jornalista Ricardo Noblat. O momento registrado pelo vídeo mostra Frias se levantando e se dirigindo ao jornalista, que estava próximo

Na rede social, Noblat escreveu:

“O clima tá ficando gostoso aqui dentro da Comissão de Comunicação. Deputado Mário Frias acaba de me agredir. Primeiro me chamou de ‘anão’, aí quando fui grava-lo me ofendendo, ele arrancou meu celular da minha mão. Fica frio, Mário”, escreveu.

O jornalista também disse:

“Eu sequer tinha me dirigido ao Mário Frias. Ele veio para cima de mim com ofensas pq no ano passado eu o entrevistei no Morning Show e abordei questões sobre suspeitas de corrupção contra ele, como não soube responder, está no ódio até hoje pelo visto.”

Depois, em um outro vídeo, Noblat questiona o deputado sobre a tentativa de pegar o celular. Frias não responde, se levanta e vai sentar em um lugar mais distante.

Perfil

Mario Frias é ator e foi secretário nacional de cultura na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Nas eleições de 2022, ele se elegeu pela primeira vez para a Câmara dos Deputados.

Com informações do g1