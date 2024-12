Representando o prefeito de Manaus , David Almeida, o vice-prefeito e secretário-chefe da Casa Civil, Marcos Rotta, participou, nesta sexta-feira (13), da 317ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Suframa (CAS), no auditório da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa). O encontro, presidido pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, avaliou e aprovou 19 projetos, sendo seis voltados para implantação e 13 para diversificação e atualização.

Durante a reunião, o vice-prefeito destacou o superávit inédito da ZFM, ressaltando que isso reforça a solidez de um modelo econômico bem-sucedido. “Nossa obrigação é prestigiar e agradecer a visita do presidente Geraldo Alckmin, que ratifica o compromisso do governo federal em ampliar e proteger a Zona Franca de Manaus. Além de ser um modelo constitucional e essencial para a nossa economia por gerar milhares de empregos, também é crucial para a preservação de 97% da nossa floresta”, afirmou Rotta.

Os investimentos totais previstos chegaram a R$ 400 milhões, dos quais R$ 35,7 milhões serão destinados à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I). Além disso, os projetos estimam um faturamento de R$ 2,4 bilhões e a criação de 514 novos postos de trabalho diretos.

Das iniciativas apresentadas por Alckmin, vice-presidente e ministro do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, destacam-se a depreciação acelerada de R$ 1,7 bilhão, visando incentivar a modernização do parque industrial, e o lançamento do LCD (Letra de Crédito do Desenvolvimento), um título que oferece crédito mais barato para o setor produtivo.

“Essas medidas são fundamentais para que a indústria, o comércio e os serviços sigam se desenvolvendo e gerando mais emprego e renda para a região”, declarou. O ministro ainda enfatizou a importância da reforma tributária para preservar as vantagens competitivas da Zona Franca.

O faturamento das empresas na Zona Franca de Manaus atingiu R$ 170 bilhões de janeiro a outubro deste ano, com destaque para os setores de informática, eletroeletrônicos e duas rodas. A ampliação da fábrica da Coca-Cola na capital amazonense, com investimento de R$ 550 milhões de reais, garantiu a geração de empregos, renda e inclusão social, consolidando a empresa como a maior exportadora do polo.

Bosco Saraiva, superintendente da Suframa, salientou os avanços da ZFM com os investimentos nos projetos: “É com grande alegria que recebemos o vice-presidente, por todo o prestígio que tem dado à Suframa e Zona Franca. Sabemos dos desafios, mas temos alcançado um retorno significativo, por meio das aprovações dos projetos”, informou Saraiva.

Entre os destaques da pauta do CAS 317, o subsetor mecânico se sobressaiu com cinco projetos, que somam investimentos de aproximadamente R$ 278 milhões e a geração de 195 postos de trabalho.

O vice-governador Tadeu de Souza enfatizou a importância do governo federal, representado por Alckmin, priorizar as pautas do Amazonas e da região Norte. “O envolvimento do vice-presidente em questões estratégicas para o estado do Amazonas é fundamental para o desenvolvimento, especialmente do Polo Industrial de Manaus, diante do isolamento logístico e das questões de segurança pública que afetam nosso estado”, relatou Tadeu.

A reunião também contou com a presença do senador Eduardo Braga; do vice-governador de Roraima, Edilson Damião; do Presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Ricardo Alban; entre outras autoridades políticas e representantes de entidades de classe.