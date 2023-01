Márcia Siqueira e David Assayag são as atrações da abertura do Barezão, na Arena da Amazônia

Márcia Siqueira e David Assayag serão as atrações na abertura do Campeonato Amazonense de Futebol Profissional – Série A 2023, que será realizada no próximo sábado (28), às 19h, na Arena da Amazônia. O anúncio foi feito pela Federação Amazonense de Futebol (FAF).

“A floresta é a bola da vez e isso não é apenas o slogan da Federação, é um objetivo. Vamos mostrar que temos orgulho do que é nosso. A Márcia Siqueira e o David Assayag são duas figuras marcantes da cultura amazonense e é isso que queremos, valorizar o esporte, mas também a cultura, o meio ambiente e tudo o que é natural do estado”, afirma o presidente da FAF, Ednailson Rozenha.

Rozenha afirma que quem comparecer à Arena da Amazônia vai presenciar a maior abertura do Campeonato Amazonense já realizada. Além das atrações musicais, outros artistas farão parte do evento.

“Convido a todos os amazonenses a estarem conosco na Arena da Amazônia. Estamos preparando um evento à altura do nosso povo, rico em detalhes que valorizem o que é baré, o que é da terra. Já falei e repito, a Federação vive uma nova era e todos poderão comprovar isso na abertura do nosso Barezão. Vai ser inesquecível”, garante.

Nacional x Rio Negro

O evento de abertura do Campeonato está marcado para às 19h, e às 20h será o início do primeiro jogo da competição, entre Nacional e Rio Negro, que fazem o clássico centenário Rio-Nal. Os ingressos para a partida estarão disponíveis para vendas em locais e horários a serem definidos pelo mandante do jogo, o Nacional FC.