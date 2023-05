Marcelo Serafim elogia Semsa que mantém Manaus com a melhor saúde básica do país

Durante Sessão Legislativa realizada na manhã desta segunda-feira (29/05), na Câmara Municipal de Manaus (CMM), o vereador Marcelo Serafim (PSB), elogiou a atuação da Semsa Manaus que voltou a colocar a capital do Amazonas como referência na atenção básica de saúde do país.

“A cidade de Manaus é a primeira colocada de todas as capitais brasileiras do índice do Previne Brasil, que o índice que mede a qualidade da atenção Básica. A gente tem uma série de itens que a gente tem que bater meta, e a cidade de Manaus pelo quinto trimestre consecutivo é a primeira colocada em todo o Brasil. Isso é um mérito da doutora Shádia e de toda sua equipe, com toda sua voz de comando, vem fazendo esse belíssimo trabalho dentro da Secretaria Municipal de Saúde”, destacou Marcelo.

Ainda durante pronunciamento na Tribuna do Legislativo Municipal, Marcelo Serafim ressaltou o compromisso de todos os servidores da Semsa na busca pela melhoria dos serviços, além de enfatizar a liderança e a competência da atual gestora da Secretaria Municipal de Saúde.

“Eu tenho muito orgulho, na condição de vereador, de ser uma voz da secretaria aqui dentro da Câmara. E na condição de servidor, ser um dos comandados da doutora Shádia; na busca, na luta para que a gente possa conquistar esse primeiro lugar pelo quinto trimestre consecutivo. A cidade vinha ‘capengando’ na atenção básica e, agora, a gente tem uma atenção básica que é reconhecida nacionalmente como a melhor atenção básica de todas as capitais”, afirmou o vereador.

Marcelo Serafim defendeu a descentralização da Comissão de Licitação com o objetivo de dar um direcionamento mais específico e eficiente às ações de melhoria dos serviços públicos municipais de saúde.

“A gente sabe que a gente precisa evoluir na questão de infraestrutura. A gente tem unidades que tão mal estruturadas. A gente sabe que isso depende da Comissão de Licitação. Isso é algo que a gente precisaria sensibilizar o prefeito David Almeida para que houvesse uma descentralização das comissões de licitação, porque a CGL não consegue dar conta de toda a prefeitura e quando você vai pra saúde, pra educação, pra infraestrutura, são coisas muito específicas dentro dessas áreas, e que, muitas vezes, o técnico da CGL ele não tem nenhum conhecimento do que efetivamente acontece na ponta da saúde, da educação, então descentralizar a comissão, sem dúvida nenhuma, seria algo que traria bons ganhos para a população da cidade de Manaus. Então, fica aqui meu registro, meu agradecimento à doutora Shadia por todo o seu esforço e por manter a cidade de Manaus como a número 1 do Brasil”, concluiu Marcelo Serafim.