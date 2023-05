Marcelo Serafim defende contratação de farmacêuticos nas unidades de saúde do Estado

Segundo o parlamentar, sem o profissional nas unidades de saúde é impossível falar de acesso aos medicamentos

O vereador Marcelo Serafim (PSB) participou ontem (19), de uma audiência pública promovida pela Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam). O evento teve como tema o acesso a medicamentos em defesa da vida. A audiência foi proposta pelo deputado Dr. Gomes e reuniu diversas entidades representativas da categoria farmacêutica, como o Sindicato dos farmacêuticos, Conselho Regional de Farmácia (CRF-AM), Federação Nacional dos farmacêuticos, além da Fiocruz e Secretaria de Estado de Saúde (SES).

Durante a audiência pública, Marcelo Serafim defendeu a abertura de vagas no próximo concurso da SES.

“É impossível falarmos de acesso a medicamentos, sem que haja a presença do farmacêutico em nossas unidades de saúde. Precisamos rever os conceitos adotados até aqui e finalmente prover a rede estadual da quantidade necessária de profissionais farmacêuticos”, enfatizou Marcelo.

Recentemente, a presidente do CRF, Luana Santana, participou de cessão de tempo na Aleam onde chamou a atenção dos parlamentares sobre a revisão do plano de cargos, carreiras e salários da categoria no serviço público de saúde do Estado. O objetivo foi sensibilizar os deputados para ajudarem a viabilizar a contratação de mais farmacêuticos em um possível novo concurso público pela Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas.

Na audiência pública, o vereador Marcelo Serafim reforçou a solicitação para que o governo estadual contrate novos farmacêuticos: “Faço um apelo público ao governador Wilson Lima, que tem demonstrado sua boa intenção para que contemple a categoria farmacêutica no próximo concurso. Não falo isso como uma voz corporativista, falo como uma voz que conhece a atenção básica, mas também a média e alta complexidade e sabe que se não fortalecermos a assistência farmacêutica como um todo, não conseguiremos resolver os problemas de saúde do nosso estado. O farmacêutico já está bastante inserido na atenção básica em nossa cidade, mas precisamos ampliar esse cuidado a toda a nossa rede”, concluiu Marcelo.

Estudo técnico feito pelo Conselho Regional de Farmácia do Amazonas aponta o déficit de farmacêuticos nas unidades hospitalares na capital e no interior, além de fundações, segundo o parlamentar. O levantamento foi baseado nos Padrões Mínimos para Farmácia Hospitalar e Serviços de Saúde da Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar e na Lei Federal N° 13.021/2014. Os cálculos apontam a necessidade de contratação de 725 profissionais tanto na capital, quanto no interior e fundações como a Hemoam e Fcecon, por exemplo.

Com informações da assessoria