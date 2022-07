Marcelo Ramos eleito pela quarta vez um dos Cabeças do Congresso Nacional

No quarto ano de mandato e pela quarta vez consecutiva, o deputado federal Marcelo Ramos (PL-AM) foi relacionado um dos “Cabeças do Congresso”, ranking elaborado todos os anos Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap). O levantamento aponta os deputados e senadores mais influentes no Congresso Nacional. Segundo a entidade, o parlamentar se destaca como bom debatedor, sobretudo nos temas Amazônia e Meio ambiente.

“Represento um estado com apenas 8 deputados federais e, por este motivo, dedico atenção integral ao meu mandato. Nosso propósito é, por meio da nossa voz, fazer chegar às autoridades os pleitos e projetos pro Amazonas se desenvolver ainda mais”, disse o parlamentar. Marcelo Ramos é o único deputado federal amazonense relacionado no ranking, que inclui, ainda, o senador Eduardo Braga (MDB-AM).

Para fazer a classificação, o Diap adota critérios como a produção parlamentar, reputação, capacidade de negociação e de liderança, além da frequência de citações na imprensa, a partir de postos ocupados. Equipes do departamento fazem entrevistas com parlamentares, assessores legislativos, cientistas e analistas políticos e jornalistas, e levantamentos de projetos apresentados e a discursos proferidos.

Os “Cabeças” do Congresso Nacional são, na definição do DIAP, aqueles parlamentares que conseguem se diferenciar dos demais pelo exercício de todas ou algumas das qualidades e habilidades aqui descritas. Entre os atributos que caracterizam um protagonista do processo legislativo, destacamos a capacidade de conduzir debates, negociações, votações, articulações e formulações, seja pelo saber, senso de oportunidade, eficiência na leitura da realidade, que é dinâmica, e, principalmente, facilidade para conceber ideias, constituir posições, elaborar propostas e projetá-las para o centro do debate, liderando sua repercussão e tomada de decisão. Enfim, é o parlamentar que, isoladamente ou em conjunto com outras forças, é capaz de criar seu papel e o contexto para desempenhá-lo.

