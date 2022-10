Marca de suplementos traz tricampeã de fisiculturismo para Manaus no próximo sábado

A melhor do mundo em fisiculturismo é formada em Educação Física, com especialidade em treinamento avançado para mulheres, modelo, palestrante e bacharel em administração de empresas, com especialização em gestão de pessoas.

Tricampeã mundial e sete vezes vencedora do Arnold Classic, além de colecionar dezenas de outros títulos, Ângela Borges, atleta competidora do circuito PRO IFBB, o mais alto nível do fisiculturismo mundial, fará presença vip na loja Moderna Suplementos no próximo sábado (15), das 10h às 12h.

Com quase 20 anos de atuação no mercado e três lojas espalhadas pela cidade, a Moderna Suplementos traz a presença de Angela para agregar e estimular os clientes da loja que tem a musa como inspiração. O evento contará com sorteio para o curso que a fisiculturista irá realizar no domingo, produtos da loja com 15% de descontos, sessão de autógrafos e conversa com os fãs.

“O fisiculturismo é um esporte em grande ascensão mundial, que requer além de treinos, uma dieta balanceada e com suplementos, a loja trabalha com diversas marcas nacionais e internacionais e poder trazer uma representante do esporte e da Max Titanium que é a marca que mais cresce no país é de suma importância para a Moderna”, informou Pedro Humberto, Sócio da Moderna Suplementos.

A Moderna Suplementos fica na Av. Epaminondas, 748, Centro.

Com informações da assessoria