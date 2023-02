Maranhense se fantasia de Janja, viraliza e já tem mais de 1,7 milhões de visualizações

Post com o vídeo que mostra a sósia maranhense de Janja no Carnaval já ultrapassou a marca das 1,7 milhões de visualizações em uma rede social

Carnaval é sinônimo de folia e, sobretudo, de criatividade. Nos bloquinhos e nas avenidas não podem faltar as tradicionais fantasias que, a cada ano, são mais inovadoras e chamativas.

Criatividade foi o que não faltou para a maranhense Nívia Sampaio, de 42 anos, que viralizou nas redes sociais após se fantasiar de Janja para um bloco de Carnaval em São Luís.

Vestindo uma faixa presidencial e segurando nas mãos uma pelúcia que representava a cadela “Resistência”, Nívia chamou a atenção dos foliões que estavam no local pela semelhança com a primeira-dama, e logo várias pessoas começaram a pedir para tirar fotos com ela

Um post com o vídeo que mostra Nívia fantasiada ao lado do marido Dannyel Pereira já ultrapassou a marca das 1,7 milhões de visualizações em uma rede social. Na publicação, um internauta brincou dizendo que ela era “a própria Janja fingindo estar fantasiada de Janja pra não ser muito incomodada”.

“Casal presidencial”

Ao g1, Nívia Sampaio disse que não esperava toda essa repercussão e que está se divertindo com a “breve fama”, apesar de ser uma pessoa reservada.

“Tenho amigos que me encaminharam publicações de diversas fontes e isso é realmente hilário!”, disse. Vários amigos da maranhense já haviam lhe falado sobre a sua semelhança com Janja. Nívia conta que durante uma viagem à São Paulo, em janeiro deste ano, uma vendedora de uma loja pensou que ela realmente fosse a primeira-dama.

“A vendedora falou baixinho no ouvido da minha amiga: ‘ei, mas ela é a Janja?’, negamos e ela disse: ‘Pensava que era primeira-dama disfarçada!”. Brincamos e sorrimos com a situação”, afirmou.

Por serem tão parecidas, Nívia resolveu se fantasiar, pela primeira vez, de Janja para o Carnaval deste ano. Para compor o traje, ela colocou os óculos que geralmente utiliza no ambiente de trabalho e saiu para um bloquinho na capital junto com o marido, que também vestia uma faixa presidencial.

“Tivemos a ideia de sair como casal presidencial e eu não acreditava tanto na semelhança. Para a minha surpresa, quando eu cheguei no bloco, várias pessoas já estavam me chamando de Janja. Foi muito engraçado as pessoas chegando perto e pedindo para tirar fotos”, afirmou.

Com informações do g1-MA