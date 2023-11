Manaus ganha ‘1ª Parada Natalina’ no Parque Amazonino Mendes; prefeito comemora

O prefeito de Manaus, David Almeida, prestigiou, na noite de ontem (15), a ‘1ª Parada Natalina’ da cidade, que aconteceu no entorno do parque Amazonino Mendes, localizado entre as avenidas Isaías Vieiralves e Olívia de Menezes Vieiralves, nos bairros Novo Aleixo e Tancredo Neves, zonas Norte e Leste da capital.

O evento, coordenado pelo Fundo Manaus Solidária (FMS), contou com mais de 600 artistas e cinco carros alegóricos de Natal, que encantaram o público presente. Na oportunidade, foi realizado também o acendimento da árvore de Natal no espaço público.

Para o chefe do Executivo municipal, a ação foi um verdadeiro sucesso, pois trouxe para a população a alegria do Natal e deu start às comemorações de fim de ano nas zonas mais populosas da capital. “Nós estamos mudando o eixo do entretenimento, dos espetáculos na cidade de Manaus. O aniversário de Manaus já fizemos na zona Leste.

Inauguramos esse parque, temos a segunda etapa que vai ser grandiosa para o mês de maio e, agora, iniciamos por aqui também a Parada de Natal. A segunda edição será na Ponta Negra, no dia 20, porém esses carros vão percorrer vários lugares da cidade de Manaus, para que as pessoas possam participar desse clima de Natal nesta época tão importante”, enfatizou David.

A Parada Natalina faz parte do programa “Natal das Águas – Esperança que se renova”, que busca levar a alegria natalina para a população manauara e contou com a participação dos personagens que integram o espetáculo “Um Sonho de Natal”, realizado pela Nova Igreja Batista há mais de 20 anos.

Questionado sobre as manifestações de carinho que recebeu da população, David Almeida afirmou que esse tratamento é a melhor recompensa que um gestor público pode ter.

“Como prefeito, fico feliz em poder descentralizar as ações da prefeitura. Antes, eram voltadas mais para a zona Oeste, centro da cidade, e, agora, a gente descentralizou. A gente traz o entretenimento, a alegria e investimentos para as zonas Leste e Norte da cidade, e a alegria do povo é a recompensa pelo nosso trabalho”, afirmou o prefeito.

Pastor-presidente da Nova Igreja Batista, David Hatcher comemorou a grande adesão dos moradores da redondeza durante a Parada Natalina. Ele afirmou que espalhar essa alegria é a principal missão do espetáculo “Um Sonho de Natal”.

“O Natal é alegria, é comemorar o nascimento de Jesus e onde Jesus chega, a alegria reina. Nossa missão é levar para a população essa mensagem de esperança e fé, que Jesus tem um plano para todos nós e que está de braços abertos para todos. Por isso, convido a todos para prestigiarem o espetáculo ‘Um Sonho de Natal’, que será apresentado do dia 9 a 25 de dezembro”, concluiu.

Com informações da Semcom