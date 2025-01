Manaus foi reconhecida como a 11ª melhor cidade para viver e visitar na América Latina em 2025, de acordo com o ranking da The Economist divulgado neste mês. A avaliação considerou critérios como estabilidade, infraestrutura, educação, saúde e riqueza cultural, reafirmando o papel da capital amazonense como destino estratégico no cenário turístico e cultural.

Para o prefeito de Manaus, David Almeida, o reconhecimento é fruto de uma gestão voltada para o desenvolvimento urbano sustentável e que valoriza o turismo.

“Estamos investindo na criação de novos equipamentos turísticos e culturais, como o parque Gigantes da Floresta, que será um marco na valorização da biodiversidade amazônica; a casa de praia Zezinho Corrêa, que ampliou as opções de lazer para manauaras e visitantes com venda de artesanatos e show de artistas locais; e o Píer 355 do mirante Lúcia Almeida, um espaço que integra contemplação e acesso a nossa rica paisagem fluvial. Esses projetos simbolizam nosso compromisso em transformar Manaus em uma referência nacional e internacional em turismo e qualidade de vida”, afirmou o prefeito.

O diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Jender Lobato, destacou as ações estratégicas para promover Manaus dentro e fora do Brasil. “Estamos trabalhando intensamente para posicionar Manaus como um destino global. Participamos das maiores feiras nacionais como a feira da Associação Brasileira de agências de viagens – Abav; a Feira Internacional de Turismo – Festuris; a Feira de Negócios Turísticos do Mercosul – BNT Mercosul; e a feira da Pesca & Companhia, além da feira internacional de turismo em Londres, a ‘World Travel Market London’, onde estivemos promovendo nossa cultura, gastronomia e atrativos naturais. Também cabe destacar nossas ações de promoção turística da cidade durante a temporada de cruzeiros, que este ano vai receber 16 navios internacionais, totalizando, aproximadamente 20 mil turistas: isso impulsiona diretamente a economia local e gera novas oportunidades para a população. Nossa cidade é única, e queremos que o mundo conheça esse potencial”, ressaltou o gestor da fundação.

Outro ponto relevante é a promoção da cultura e da gastronomia local, com ações que integram eventos como o Festival “Sou Manaus Passo a Paço”, evento que ganhou projeção internacional na gestão David Almeida, tornando-se o maior do calendário oficial da cidade, além de parcerias para fortalecer o polo gastronômico da cidade. Esses esforços não apenas atraem visitantes, mas também consolidam a identidade cultural de Manaus como porta de entrada para a Amazônia.

Com um planejamento robusto, incluindo melhorias na mobilidade urbana, renovação do transporte coletivo, ampliação de infraestrutura, investimentos na saúde e segurança, a gestão municipal continua construindo um futuro em que Manaus se destaca como uma das cidades mais atrativas e acolhedoras da América Latina.

Projeção turística



As ações realizadas pela gestão David Almeida, desde o início do primeiro mandato, têm garantindo projeção e reconhecimentos importantes para o desenvolvimento do turismo na cidade e valorização da identidade cultural.

Com realização de aula-show de gastronomia com o chef dos restaurantes Mocotó, em São Paulo (SP), e Caboco, em Los Angeles (EUA), Rodrigo Oliveira, evento estratégico realizado pela Prefeitura de Manaus, em 2022, foi possível garantir o reconhecimento da culinária, que é uma expressão de criatividade e respeito ao meio ambiente e à sabedoria ancestral dos povos originários. Esse diferencial conferiu o 41° lugar na lista dos melhores destinos turísticos do mundo, publicado em janeiro de 2023 pelo jornal americano New York Times.

Outro marco importante para a gestão foi apontado pelo levantamento divulgado pela Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), vinculada ao Ministério do Turismo, em agosto de 2023, onde a capital do Amazonas figurou como a terceira na lista das seis capitais mais buscadas na alta estação.

Também é importante ressaltar, que foi após a apresentação da cidade para os maiores players do Turismo em feiras do setor pelo Brasil e durante o megaevento multicultural “Sou Manaus Passo a Paço”, em 2023, combinados aos investimentos em infraestrutura, saúde e segurança, que a capital amazonense, passou a figurar na lista dos 50 melhores destinos para se visitar em 2024. A pesquisa feita pela revista Lonely Planet, especializada em viagens ao redor do mundo, sendo a única representante do Brasil na lista, que foi dividida nas categorias de países, regiões, cidades, sustentáveis e custo-benefício.