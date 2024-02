A Prefeitura de Manaus recebeu ontem (22), o título de “Cidade Sul-Americana do Desporto” de 2024. A bandeira oficial da conquista e o título foram entregues pela comitiva da Aces Europe, ao secretário-chefe da Casa Civil, o vice-prefeito de Manaus, Marcos Rotta, na Casa de Praia Zezinho Corrêa, localizada no complexo turístico Ponta Negra, na zona Oeste, em uma cerimônia especial.

Na ocasião, o vice-prefeito reforçou o compromisso da prefeitura de tornar a cidade de Manaus referência mundial nos esportes. “É mais uma vitória, uma conquista para gestão do prefeito David (Almeida), que enfrentou anos muito complicados, mas, mesmo assim, nós estamos vendo o quanto a cidade de Manaus avançou em várias áreas e hoje nós estamos colhendo um dos frutos dessas conquistas”, enfatizou o vice-prefeito.

Para o diretor-presidente da Fundação Manaus Esporte (FME), Aurilex Moreira, este é o reconhecimento de um trabalho que vem sendo executado com muita seriedade pela gestão do prefeito David Almeida. “Isso é um reconhecimento das políticas públicas de gestão do prefeito David Almeida. O esporte é apenas o pano de fundo, mas essa conquista engloba políticas públicas da saúde, da inclusão social, da educação, com chancela da Unesco, por este prêmio”, destacou Aurilex.

Atleta de ginástica artística, Danilo de Souza competiu, com apoio da prefeitura, por meio da Fundação Manaus Esporte, nos jogos estudantis, realizados no Rio de Janeiro. Durante o evento desta quinta-feira, ele parabenizou a conquista merecida da atual gestão municipal. “Eu comecei no esporte por meio da ginástica rítmica, apenas por experiência, e depois fui gostando e comecei a me preparar para competir, Com apoio da Fundação Manaus Esporte eu competi nos Jogos estudantes no Rio de Janeiro, só tenho a agradecer à Prefeitura de Manaus”, contou.

O título de “Cidade Sul-Americana do Desporto” de 2024 foi concedido pelo comitê de avaliação da Aces Europe, em dezembro de 2023, em Bruxelas, na Bélgica, com a chancela da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

O diretor-executivo da Aces Europe, Nuno Santos, participou da cerimônia em Manaus ontem (22). Segundo ele, foram avaliados vários critérios para que a capital amazonense recebesse o título. “Estivemos aqui em outubro e avaliamos vários requisitos, com base em um dossiê e vídeos avaliados durante dois anos, as políticas públicas, as atividades e programações desportivas, e Manaus passou em todos os critérios”, informou Nuno.

A capital do Amazonas foi a primeira cidade da região Norte do Brasil a receber a premiação, em reconhecimento pela excelência no incentivo a práticas esportivas, por meio da Prefeitura de Manaus.

