Manacapuru é a 25ª cidade do interior a ter 100% de iluminação pública de LED

O governador Wilson Lima vistoriou, nesta quinta-feira (1º/12), os serviços de modernização do sistema de iluminação pública de Manacapuru (a 68 quilômetros da capital), que estão prestes a ser concluídos. O município é o 25º a receber 100% de iluminação das vias públicas com luminárias de LED. Desde o início do programa Ilumina+ Amazonas, em maio deste ano, são 51 mil pontos já instalados.

“Isso significa redução do consumo de energia elétrica, significa um aumento na segurança pública, é importante porque as pessoas conseguem ficar mais tempo na rua, principalmente os comerciantes, para o mototaxista que fica até mais tarde”, disse Wilson Lima.

O governador verificou a instalação das novas luminárias na rua Quintino Bocaiúva, Centro, onde fica o restaurante popular do programa Prato Cheio.

Ao todo, Manacapuru recebe 3,9 mil novas luminárias em 33 bairros, incluindo parte da rodovia AM-070 (Manoel Urbano), no trecho que compreende a sede município, e em locais que não tinham nenhum tipo de iluminação pública, como é o caso dos bairros Castanheiras, Novo Horizonte e Nova Canaã.

Além de 25 cidades, o programa já contemplou também mais 32 comunidades rurais, com a substituição de antigas lâmpadas a vapor de mercúrio, de sódio, metálicas e mistas, que causam poluição ao meio ambiente e são menos eficientes, pela tecnologia LED, que garante redução no consumo em até 60% e ainda são sustentáveis.

