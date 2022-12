Maior campeonato de games, o King is BAK, desembarca em Manaus com Gabriel ‘BAK’

O player carioca de 21 anos é o atual recordista brasileiro que reuniu mais de 511 mil espectadores em apenas uma transmissão de gamers

Os aficionados pelo universo dos jogos de games aguardam com ansiedade a edição do esporte eletrônico pela primeira vez em Manaus e inédita exibição fora do eixo Rio-São Paulo. O maior fenômeno da categoria, o nominado “Rei do Jogo”, Gabriel ‘Bak’ Lessa participa do evento, no dia 4 de março, das 16h às 22h, no Studio 5, no Distrito Industrial.

Os ingressos antecipados já estão à venda, exclusivamente on-line, pelo clubedoingresso.com. Os valores variam entre R$ 300 (Louge), R$ 100 (cadeira Premium), R$ 60 (cadeira VIP) e R$ 30 (cadeira Pista). Mais informações pelo 99488-3135

Para se ter uma ideia da dimensão e do alcance do “King is BAK” entre os apaixonados pela modalidade, em apenas uma edição, o influenciador Gabriel ‘Bak’ conseguiu reunir simultaneamente mais de 511 mil espectadores em seu canal. Ou seja: esse público lotaria pelo menos seis estádios do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Vale ressaltar que “King is Bak”, é um dos principais eventos de Free Fire na modalidade de 4×4 já registrados na história dos games no Brasil. Isso porque o torneio se destaca por reunir as principais equipes e influenciadores do mundo gamer. Nessa edição de Manaus, destaque para o duelo entre Crias X Medellin Rubro Negro, dois dos maiores times de Free Fire do país.

Os promotores do evento, a Celebrar Produções e LogicPro, prometem uma estrutura jamais vista em Manaus preparada para um verdadeiro espetáculo. Um espaço moderno dedicado aos jogos e com a melhor qualidade de transmissão.

Com informações da assessoria