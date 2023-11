Magia e emoção invadem zona rural com a 3ª Parada Natalina promovida pela prefeitura

A Prefeitura de Manaus, por meio do Fundo Manaus Solidária (FMS), realizou ontem (25), a 3ª edição da Parada Natalina, um evento que levou a magia e a beleza do Natal à comunidade São João, localizada no quilômetro 4, da BR-174, zona rural da capital amazonense. Com o tema “Natal das Águas – Esperança que se renova”, o objetivo é proporcionar alegria e um momento especial para todos os moradores de Manaus.

O evento surpreendeu quem esteve presente, com um novo formato e uma atmosfera de encantamento. Vinte personagens vivos, cada um com um toque único de alegria e diversão, caminharam pela rua, interagindo com o público e espalhando o espírito natalino. Três carros alegóricos, repletos de luzes e decorações natalinas deslumbrantes, desfilaram pela comunidade, levando consigo a magia e o encanto do Natal das Águas.

Outro destaque do evento foi a participação da fanfarra Vila da Barra, que trouxe muitas músicas contagiantes, elevando ainda mais o clima de celebração.

O presidente do FMS, Emerson Castro, enfatizou a importância de promover ações que levem alegria e solidariedade para todos os cantos da cidade, especialmente para comunidades da zona rural. “Hoje, estamos na zona rural aqui na comunidade São João, em um novo formato, trazendo alegria e felicidade as crianças e suas famílias”, destacou Castro.

Isabela Duarte, que é uma das primeiras moradoras do local, fala com entusiasmo da iniciativa da prefeitura de levar a “Parada Natalina” para a comunidade São João. “Projeto muito bom, deu uma animada na comunidade, é a primeira vez e a gente está muito feliz”, comemorou.

Já para Santa Carvalho, que vê a parada pela primeira vez, destaca que é um momento de felicidade. “A gente está feliz, é uma coisa bem legal, anima a comunidade e as crianças”, enfatizou.

A 3ª Parada Natalina, na comunidade São João, foi mais do que um desfile, foi um momento de compartilhar sorrisos, emoções e a verdadeira essência do Natal. Com a participação dos moradores e o sucesso do evento, a expectativa é que a tradição seja mantida e ampliada nos próximos anos, levando cada vez mais magia e alegria para todas as zonas da capital amazonense.

