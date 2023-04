Lula terá encontro com presidente de Portugal e entregará Prêmio Camões a Chico Buarque

Na segunda-feira (24), com o presidente português, o brasileiro participa de cerimônia de entrega do prêmio Camões ao compositor, que Bolsonaro ignorou

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarcou na noite de ontem (20) para Portugal, às 22h, onde participa de cúpula bilateral e terá encontros com o presidente e o primeiro-ministro. Ele fica no país até terça-feira (25) e depois viajará a Madri, na Espanha. Amanhã (22) pela manhã, será recebido pelo presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. Depois, visita o túmulo do poeta Luís de Camões no Mosteiro dos Jerônimos, em Lisboa.

Os dois presidentes farão na segunda-feira (24), na capital portuguesa, a simbólica entrega do prêmio Camões ao cantor e compositor Chico Buarque. O artista foi escolhido para a premiação em 2019, mas não a recebeu porque o governo de Jair Bolsonaro – que passou quatro anos perseguindo e atacando a cultura brasileira – se recusou a assinar. Na ocasião, Chico considerou um segundo prêmio

No início da tarde de sábado o chefe de governo brasileiro almoça e tem encontro restrito com o primeiro-ministro português, António Costa. Lula participa de reunião de cúpula bilateral da 13ª Cimeira Brasil-Portugal, que é retomada depois de sete anos. O evento não é realizado desde novembro de 2016, embora previsto para acontecer anualmente.

Acordos bilaterais

Os dois países assinarão acordos bilaterais em diversas áreas. São previstas assinaturas de pelo menos 13 documento. Entre eles, de cooperação entre as agências espaciais dos dois países; entre as agências de cinema para produção audiovisual; da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) com diversos ministérios de Portugal; e para equivalência de estudos nos níveis fundamental e médio, entre outros.

Lula e comitiva embarcam para a cidade de Matosinhos, na região do Porto, onde participam na segunda-feira da abertura do Fórum de Negócios Portugal-Brasil. O evento é organizado pela Apex-Brasil e a agência portuguesa Aicep.

Já na terça pela manhã, Lula será homenageado em uma sessão solene da Assembleia da República Portuguesa. Depois disso, a delegação embarca para Madri, onde cumpre agenda oficial.

Comércio bilateral

O comércio entre Brasil e Portugal foi de US$ 5,26 bilhões em 2022, com aumento de 50,8% em relação ao ano anterior. Portugal é hoje o 17º país que mais importa produtos do Brasil, e o 45º na lista de países que mais exportam para o Brasil. No ano passado, as exportações brasileiras para Portugal totalizaram US$ 4,27 bilhões.

O país importou US$ 990 milhões em mercadorias portuguesas. O Brasil é o sétimo maior exportador de produtos para Portugal e o segundo maior fora da União Europeia, atrás apenas da China.

Com informações da Rede Brasil Atual