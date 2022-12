Lula se reúne com militares cotados para as Forças Armadas

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu nesta sexta-feira (16) com o futuro ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e com militares cotados para assumir o comando das Forças Armadas no novo governo.

Participaram do encontro:

general Julio Cesar de Arruda, atual chefe do Departamento de Engenharia e construção: cotado para comandar o Exército;

almirante de esquadra Marcos Sampaio Olsen, atual comandante de Operações Navais da Marinha, cotado para comandar a Marinha;

tenente-brigadeiro do ar Marcelo Kanitz Damasceno, atual chefe do Estado-Maior da Aeronáutica, cotado para comandar a Força Aérea;

almirante de Esquadra Renato Rodrigues de Aguiar Freire, atual chefe do Estado-Maior da Marinha, cotado para ser o comandante do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas.

Múcio pretendia desde a semana passada levar os militares até Lula, que tem a palavra final das indicações. É praxe trocar o comando das Forças Armadas a cada mudança de mandato presidencial.

Múcio adiantou há uma semana que adotou o critério de antiguidade para sugerir os nomes dos comandantes. Assim, os escolhidos pelo ministro são os oficiais-generais que estão há mais tempo na ativa.

Como foi a reunião

Segundo foi apurado, no encontro, ficou definido que Lula nomeará os militares escolhidos por Múcio.

O presidente eleito já conhecia os comandantes e pediu a eles que apresentem um diagnóstico das Forças Armadas em 30 a 40 dias.

Lula deseja investir na área de ciência e de tecnologia militar, incentivando os projetos estratégicos das Forças Armadas.

*Com g1