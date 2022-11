Lula é a personalidade mais buscada do mundo em outubro segundo o Google Trends

Além do Brasil, países que mais buscaram pelo presidente eleito foram Portugal, Uruguai, Paraguai e Argentina. Pico de pesquisas aconteceu no momento em que petista foi eleito, na noite do domingo (30).

É o que revelou um levantamento da plataforma com dados do Google Trends, página que mostra os interesses de busca em todo o mundo desde 2004.

Além do Brasil, os países que mais tiveram interesse pelo presidente eleito nesse período foram Portugal, Uruguai, Paraguai e Argentina.

Histórico

Desde 2004, início da série histórica do Google Trends, o interesse por Lula aumenta nos momentos decisivos de sua trajetória:

Lula nunca atraiu tantas buscas como no mês de outubro de 2022. O interesse por eleições também bateu recorde em 2022, com o maior índice nos últimos 18 anos.

Interesse mundial

O interesse internacional foi acompanhado de uma série de perguntas em inglês sobre o petista. Veja abaixo as mais buscadas, com tradução livre para o português:

1. Quem é Lula?

2. Qual é a idade do Lula?

3. Lula é corrupto?

4. Lula é comunista?

5. Lula é socialista?

Bolsonaro

Veja abaixo a tradução das perguntas em inglês mais feitas sobre Bolsonaro:

1. Quem é Bolsonaro?

2. Bolsonaro é bom?

3. Bolsonaro concedeu?

4. Bolsonaro é ruim?

5. Onde está Bolsonaro?

Com informações do G1