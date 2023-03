Lula adia viagem à China por um dia devido diagnóstico de pneumonia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) adiou a viagem para a China para domingo (26) após ser diagnosticado com uma pneumonia leve. Ela estava prevista para sábado (25).

Segundo Paulo Pimenta, ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Lula está no Alvorada após ter realizado exames no hospital Sírio Libanês na quinta (23) à noite.

“O presidente está com pneumonia leve e irá, por conta disso, adiar para domingo o início da sua viagem para a China”, escreveu Pimenta.

A reunião com ministros no Palácio do Planalto foi cancelada e ele ficará no Alvorada.