Luísa Sonza comenta vitória do ex, Whindersson Nunes, em luta de boxe

Luísa Sonza usou as redes sociais para comentar sobre o vitória que o ex-marido, Whindersson Nunes na luta de boxe contra o rapper polonês Filip “Filipek” Marcinek. O humorista nocauteou o artista no evento que aconteceu no último sábado (20).

A cantora usou emojis sorridentes para comemorar a vitória de Whindersson em um post onde o humorista ironizava o rapper polonês.

Luiza já tinha demonstradao apoio ao ex quando o adversário o provocou antes da luta. Filip chamou Whindersson de fraco e afirmou que deixaria o nariz dele “parecendo um palhaço vermelho (de sangue) depois da luta”. O artista também chamou Whindersson de “corno”. “Vai perder consciência como tem perdido a mulher”, disse o rapper. A cantora respondeu: “Ele está é desesperado”.

*Com informações de IG