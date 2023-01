Lucas Moraes fica em 3º lugar no Rally Dakar com o melhor resultado brasileiro na prova

Brasileiro terminou na terceira posição em sua primeira participação no maior rally do mundo

O Dakar 2023 terminou hoje (15), coroando uma performance histórica de Lucas Moraes. O brasileiro terminou na terceira posição geral entre os 73 carros inscritos logo em sua estreia no maior rally do mundo.

Ao longo de 16 dias e 8.500 quilômetros percorridos pela Arábia Saudita, Moraes sempre esteve entre os primeiros colocados, chegando a ocupar a vice-liderança geral graças a uma performance sólida, sem grandes erros ou punições, enquanto pilotos que eram vistos como favoritos ao título sofriam e abandonavam, como Carlos Sainz e Stephane Peterhansel, da Audi.

Moraes tinha ao seu lado o experiente navegador alemão Timo Gottschalk, campeão do Dakar em 2011 ao lado de Nasser Al-Attiyah, que conquistou o penta neste domingo. A bordo do Toyota GR DKR Hilux, Moraes obteve o melhor resultado de um piloto brasileiro na prova, que até então era o oitavo lugar de Klever Kolberg no Dakar 2002.

Apesar de estreante no Dakar, o piloto de 32 anos tem uma longa trajetória no esporte a motor, sendo bicampeão do Rally dos Sertões, da Mitsubishi Cup e tricampeão do Campeonato Brasileiro de Rally Cross-Country. Nos últimos anos, já vinha estendendo sua atuação para fora do Brasil, com pódios no Baja Portalegre 500 e Baja Aragón, onde competiu com nomes de destaque do rally.

Isso permitiu a Moraes se preparar para o desafio do Dakar e, logo de cara, entregar uma performance que surpreendeu. Seu resultado final acabou superando muitos de seus ídolos no esporte, como Carlos Sainz (11º em 2006), Stephane Peterhansel (7º na categoria Carros em 1999), Sébastien Loeb (9º em 2016), Giniel de Villiers (5º em 2003), e o próprio Al-Attiyah (10º em 2004).

Além disso, Moraes termina o Dakar 2023 como o melhor piloto da equipe Overdrive, o melhor novato da edição 2023 e o segundo melhor Toyota, atrás apenas do campeão Al-Attiyah.

Com informações do Motor Sport