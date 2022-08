Lojistas do Shopping Ponta Negra esperam ampliar em 10% as vendas para o Dia dos Pais

Os lojistas do Shopping Ponta Negra estão otimistas com o período do Dia dos Pais. A expectativa dos empresários do mall é que haja um crescimento de 10% nas vendas, em comparação com o ano passado.

Para alavancar os resultados, os lojistas apostam nas novidades e na variedade de produtos. A gerente de Marketing do Shopping Ponta Negra, Priscila Furtado, ressalta que as datas sazonais são bastante aguardadas pelo comércio. “Dia das Mães foi um sucesso e acreditamos que o Dia dos Pais não será diferente”, disse.

Priscila Furtado adianta que os lojistas já estão preparados para receber os consumidores, com diversas novidades. Há opções para todos os estilos de pais, dos tradicionais aos mais modernos. “Relógios, itens eletrônicos, acessórios, roupas e sapatos, tudo pode ser encontrado no Shopping Ponta Negra”, frisou.

Lojas como Top Internacional, Vivara, Aleatory, Diesel, All Bags, Aramis, iPlace, New Balance, Adidas, Foto Nascimento, InfoStore, Samsung, Di Donna, O Boticário estão repletas de opções que prometem surpreender os homenageados do mês.

Além do presente dos filhos, os papais ainda podem ganhar uma moto BMW do Shopping Ponta Negra. Até o dia 21 de agosto estará sendo realizada uma promoção que vai sortear duas motos modelos G310R e G310GS, da BMW.

Priscila Furtado lembra que as motos BMW são o sonho de consumo de muitos apaixonados por veículos de duas rodas. “São modelos modernos, arrojados e ideais para quem gosta de aventura, seja na cidade ou nas estradas”.

Para participar da promoção de Dia dos Pais, a cada R$ 250 em compras, o cliente pode trocar as notas fiscais por um cupom para concorrer às motos BMW. De segunda-feira a quinta-feira, os clientes ganham cupom em dobro. O ponto de trocas fica localizado no piso L2 e o sorteio acontece dia 22 de agosto, às 15h.

Com informações da assessoria