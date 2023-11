Lissandro Breval quer audiência pública para discutir novo aterro sanitário de Manaus

Vereador esteve em visita técnica ao local do aterro e já está preparando questionamentos para serem respondidos pela empresa

O vereador Lissandro Breval (Avante) afirmou que irá solicitar audiência pública para tratar do aterro sanitário fomentado pela construtora Marquise, na BR-174. Breval esteve entre os vereadores presentes em visita realizada ontem (9), e afirmou que também enviará questionário a ser respondido pela empresa.

“Estive no local da obra, que está em andamento, e meu objetivo, após ver a apresentação, é lutar para que audiência pública seja realizada. Precisamos agir rápido e de forma didática para resguardar a questão ambiental e também a população que vive no entorno do igarapé do Leão”, afirmou o vereador.

Breval tem denunciado a obra há alguns meses. De acordo com o parlamentar, a existência de crime ambiental no local não pode ser ignorada.

“O maior afluente do Tarumã, o igarapé do Leão, está ali. É um crime ambiental sem precedentes. Isso somado ao drama que centenas de pessoas que moram nas comunidades vizinhas e dependem do igarapé para viver, fica ainda mais absurdo. As águas já estão toldadas pelo barro movimentado. Vamos ver o que a empresa tem a dizer”, concluiu.

Com informações da assessoria