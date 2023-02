LGBT Folia acontece hoje com 12 horas de shows para todos os gostos no Podium da Arena

Serão 16 atrações, muita diversidade, alegria, informação, segurança, convidados especiais e desfile de personalidades, em um dos eventos que antecedem a Parada do Orgulho LGBTQIP.

A Associação da Parada do Orgulho LGBTQIAP realiza hoje (5), no Podium da Arena da Amazônia, a sétima edição da banda LGBT Folia. Serão 12 horas de muita festa, 16 atrações para todos os gostos, diversidade, alegria, informação, segurança, convidados especiais, desfile de personalidades e Drag’s Show. Os portões serão abertos às 15h e a entrada será gratuita.

A pluralidade de cores, peculiar ao movimento LGBTQIAP, estará presente em vários espaços do evento. Do palco aos paredões, passando pela tenda eletrônica, tudo tem uma marca registrada.

“Sempre levantando a bandeira da diversidade e orgulho de quem somos, com prevenção, informações de variadas causas, direitos humanos e cidadania. A LGBT Folia promove conscientização, por meio das atrações culturais e da construção de relações junto aos mais variados públicos, através das redes de informação”, justificou a presidente do movimento LGBT de Manaus, Bruna La Close.

De acordo com La Close, o objetivo maior do movimento LGBT de Manaus este ano, é tirar do papel a Casa da Diversidade, espaço que vai levar informação para todo público LGBTQIAP da cidade, por meio de um canal de atendimento psicossocial, assistencial, jurídico e cidadania.

“Somos a pluralidade do movimento que traz consigo atrações LGBTQIAP de Manaus, oportunizando o mercado de trabalho”, disse.

Atrações

De acordo com a organização do evento, o carnaval LGBT será regado a muita música com ritmos variados para agradar a todos os gostos como funk, música eletrônica, pop, axé, swingueira, boi bumbá, calypso, marchinha, e muito mais.

O palco 1 terá como convidada especial a Miss Brasil Gay Nordeste, Gabriele Ferreira, e os shows ficarão por conta de Forrozão Já Kero, Banda Impacto, George Japa, Xiado da Xinela, Vanessa Auzier, DSeven Oficial.

A LGBT Folia 2023 também contará com a participação das DRAG’S SHOW Yaskara D’Castro, Jhemely D’Castro, Kemilly Sthifler e a cover de Gloria Groove, Glória Emanuele.

Já no palco 2, a tenda eletrônica será comandada pelos tops DJ’s Waldemir Rabelo, Werison Felizardo, Naomy Lopes, Jhon Vegas, Yago Gloss, Rafa Militão, Renan Benigno.

O evento tem a assinatura da diva das multidões, Bruna La Close, a apresentação será de Kathelen Cristina e Brenda Lamask e a coordenação de palco de Thayza Rodrigues.

Serviço

O que? VII LGBT Folia Manaus

Quando? Hoje (5)

Quanto? Entrada gratuita

Onde? Arena Podium da Amazônia – Av. Constantino Nery, 5001 – Flores, Zona Centro-Sul

Para saber mais: 99490-9248

Com informações da assessoria