Neymar e Danilo estão fora da 1ª fase da Copa do Mundo

O exame de ressonância magnética feito hoje (25) confirmou que Neymar teve uma lesão ligamentar no tornozelo direito além de um edema ósseo, conforme confirmou a CBF. Os problemas fazem o retorno do jogador para a Copa do Mundo ser incerto. Pelo menos nas duas próximas rodadas da fase de grupos ele será desfalque.

Os exames de imagem também confirmaram que o lateral direito Danilo tem uma lesão ligamentar medial no tornozelo esquerdo. Ele também não terá condições de enfrentar Suíça e Camarões.

O médico da seleção, Rodrigo Lasmar, disse que é importante ter calma no diagnóstico definitivo e que a avaliação da dupla será feita diariamente. Ele confirma o desfalque da próxima rodada, mas não no terceiro jogo do Mundial.

“Os jogadores Neymar e Danilo iniciaram tratamento ontem imediatamente após o nosso jogo. Hoje pela manhã eles foram reavaliados e, conforme nós já tínhamos adiantado na entrevista de ontem, através da avaliação física hoje. Achamos importante fazer o exame de imagem, uma ressonância magnética, para que nós tivéssemos mais dados da evolução dos dois jogadores”, explicou.

“Os exames mostraram uma lesão ligamentar lateral no tornozelo direito do Neymar, junto com um pequeno edema ósseo, e uma lesão ligamentar medial no tornozelo esquerdo do Danilo”, completou. “Os jogadores continuam em tratamento, é muito importante termos muita calma, tranquilidade, essa avaliação será diária para que nós tenhamos as informações e tomarmos as melhores decisões a partir disso. Já podemos adiantar que não teremos os dois jogadores para o nosso próximo jogo, mas eles permanecem em tratamento com nosso objetivo de tentar recuperá-los a tempo para essa competição”.

Danilo e Neymar saíram lesionados ontem (24) na vitória por 2 a 0 sobre a Sérvia na estreia na Copa do Mundo do Qatar 2022. O caso do lateral era considerado menos preocupante, mas exames revelaram a lesão que deve obrigá-lo a retornar ao time apenas nas oitavas de final.

Já o caso do camisa 10 era bastante preocupante. Neymar foi substituído, algo muito raro na seleção, chegou a chorar no banco de reservas e já iniciou tratamento com gelo imediatamente. Uma foto revelou o inchaço no tornozelo direita ainda na saída do gramado.

O jogador deixou o estádio andando sozinho, mas mancando e sem chuteira no pé inchado. Neymar passou pela zona mista, onde os atletas param para falar com os jornalistas, mas estava cabisbaixo e não quis falar com a imprensa. Os problema no tornozelo direito atormentam Neymar de forma recorrente.

O Brasil volta a campo nesta segunda-feira (28), às 13h, para enfrentar a Suíça em duelo que vale a liderança do grupo G. As duas equipes venceram na estreia e somam três pontos, mas o time de Tite está no topo da classificação com um gol a mais de saldo.

