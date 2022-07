Lei determina campanhas de doação de sangue em eventos esportivos e culturais no AM

No Estado são realizadas uma média de 235 transfusões por dia, sendo que 96% ocorrem na capital

O governador do Amazonas, Wilson Lima, sancionou uma lei que estabelece a divulgação de campanhas de incentivo à doação de sangue durante eventos esportivos e culturais realizados no estado. A iniciativa visa ampliar o estoque do banco de sangue e o número de doadores regulares da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (FHemoam), responsável pela coleta, tratamento e distribuição de hemoderivados.

Em 2022, o FHemoam distribuiu mais de 11 mil litros de sangue, com atendimento em 39 unidades de saúde na capital e 54 cidades no interior. Em média, são realizadas 235 transfusões por dia, no estado.

Responsável pela gestão da área esportiva, a Fundação Amazonas de Alto Rendimento (FAAR) pretende a divulgação da campanha nos eventos esportivos através de displays eletrônicos com a frase “Doe sangue e ajude a salvar vidas”. Haverá a orientação para que os clubes esportivos estaduais façam a divulgação em seus eventos e no interior das sedes.

Além do público que prestigia os eventos esportivos e culturais, a expectativa é que as campanhas também atraiam os esportistas e artistas. De acordo com a gerente de Captação de Doadores do FHemoam, Margareth Rodrigues, os atletas possuem condições para serem possíveis doadores, por exemplo.

“Precisamos desses doadores. O doador é um atleta, pois ele precisa se comportar como tal, possuindo boa saúde, hábitos saudáveis, cuidando da voz e do corpo. Então, quando eu penso nesses eventos estou trazendo esse público que, provavelmente, já faz parte do Hemoam. Lembrando que precisamos desse doador, dessa bolsa de sangue, para salvar a vida de, no mínimo, quatro pessoas”, salientou Rodrigues.

O FHemoam é o maior consumidor de bolsas de sangue do estado, tratando centenas de pacientes com problemas de saúde como leucemia, anemia, hemofilia e outras doenças do sangue. Curado de uma leucemia, o pedagogo Leandro Moraes, 38 anos, relembra o início do tratamento da doença, em 2010, e o quanto as transfusões e o transplante medular foram importantes para sua recuperação.

“A doação de sangue é fundamental para salvar vidas. Graças ao Hemoam, uma bolsa pode salvar até três vidas, doar sangue é um ato de amor, uma semente que nunca volta sozinha”, disse.

O sangue captado em doações no Amazonas é utilizado, principalmente, para o tratamento de pessoas com câncer na Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), pacientes cardíacos no Hospital Universitário Francisca Mendes; e pessoas vítimas de acidentes de trânsito, cirurgias de emergência e outras complicações de saúde atendidas em unidades como Hospital e Pronto Socorro Dr. João Lúcio Pereira Machado e o Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto.