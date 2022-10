LeBron manda recado a comissário da NBA: ‘Quero ser dono de um time em Las Vegas’

Astro reforça, em coletiva de imprensa, que deseja ser o dono de um time na cidade caso haja expansão de franquias da NBA

LeBron James está prestes a iniciar a 20ª temporada na NBA como jogador, mas já faz planos para atuar na liga em outra posição. Na entrevista coletiva após a derrota do seu Los Angeles Lakers para o Phoenix Suns, na noite desta quarta-feira, em Las Vegas, pela pré-temporada, o astro reafirmou sua vontade de ser dono de um time na cidade.

A expansão da liga das atuais 30 franquias para 32 é uma possibilidade aventada há alguns anos pelos executivos da NBA. As maiores candidatas a receber um time são Seattle, que já sediou os Sonics, e justamente Las Vegas. A cidade dos cassinos conquistou, nos últimos anos, um time de futebol americano, o Las Vegas Raiders, e de hóquei no gelo, o Vegas Golden Knights.

“Eu adoraria trazer um time para cá em algum momento. Seria incrível. Sei que Adam [Silver, comissário da NBA] está em Abu Dhabi agora, acredito. Mas, provavelmente, ele vê todas as entrevistas e transcrições dos jogadores da NBA. Então, ‘Eu quero o time daqui, Adam. Obrigado’ – afirmou James, referindo-se à viagem do dirigente para o duelo entre Atlanta Hawks e Milwaukee Bucks nos Emirados Árabes nesta quinta.

LeBron já havia feito menção à compra de uma franquia de expansão em Las Vegas em junho, no seu podcast. Ele já é dono de parte do Liverpool, time de futebol da Inglaterra, e do Boston Red Sox, time de beisebol dos Estados Unidos. Mas Adam Silver também já afirmou que não há planos imediatos para expansão neste momento. O astro dos Lakers tem contrato com a equipe até a temporada 2024-2025.

Com informações do Globo.com