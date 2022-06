Lancha de suspeito preso seguiu barco de jornalista e indigenista

Policiais militares responsáveis pela prisão de Amarildo da Costa de Oliveira, de 41 anos, conhecido pelo apelido de Pelado, afirmaram ao jornal O Globo que a lancha do investigado foi vista perseguindo o barco do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips, após ambos deixarem a comunidade Ribeirinha São Rafael.

De acordo com as investigações, Pelado estaria acompanhado de mais quatro suspeitos que estão sendo procurados pela Polícia Militar do Amazonas.

Testemunhas afirmaram aos policiais que o barco do suspeito, apreendido pelos investigadores, passou em alta velocidade atrás da embarcação em que Bruno Pereira e Dom Philips estavam. Segundo informações, o indigenista tinha uma visita agendada com o líder comunitário da região apelidado de “Churrasco”, tio de Amarildo da Costa de Oliveira. A reunião tinha como objetivo tratar do trabalho conjunto entre os ribeirinhos e indígenas na vigilância do território.

Churrasco foi detido na segunda-feira (6/6) para prestar esclarecimentos à polícia na condição de testemunha.

Amarildo da Costa de Oliveira irá prestar novo depoimento à polícia nesta quarta-feira (8/6). Em seguida, passará por audiência de custódia.

